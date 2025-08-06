SBI Holdings prévoit de lancer le premier ETF double Bitcoin-XRP au Japon et souhaite se développer dans les Stablecoins

SBI Holdings a exprimé son intention de lancer le premier ETF (fonds négocié en bourse) dual Bitcoin-XRP du Japon et déclare vouloir se développer dans les stablecoins.

Dans son rapport de revenus du deuxième trimestre 2025, l'entreprise a déclaré que l'"ETF Crypto-Assets" offrira aux investisseurs un point d'entrée unique vers une structure qui suivra simultanément XRP et BTC.

S'il est approuvé, ce serait le premier ETF au Japon à suivre XRP, qui est actuellement la troisième plus grande crypto par capitalisation boursière.

La société a également proposé un produit hybride Or-crypto, appelé ETF "Crypto-Assets (Digital Gold)". Ce fonds offrirait aux investisseurs un produit qui combine le potentiel de hausse des cryptomonnaies avec la stabilité des matières premières.

Dans le second ETF proposé, jusqu'à 51 % du capital du fonds serait alloué aux ETF sur l'or. Les 49 % restants seraient investis dans des ETF de cryptomonnaies.

Incertitude quant au dépôt de l'ETF Dual Crypto

Dans son rapport, SBI a mentionné les efforts de l'Agence des services financiers (FSA) pour reclassifier les actifs crypto au Japon.

Des rapports indiquent déjà que l'entreprise a déposé une demande d'ETF auprès de la FSA, mais il n'est pas clair si un document formel a été soumis ou si les ETF sont encore en phase de pré-dépôt.

SBI Holdings a toutefois déclaré qu'elle vise à lancer les produits "après approbation réglementaire".

SBI Holdings prévoit également de se développer dans les Stablecoins

En plus des ETF proposés, SBI Holdings a également déclaré qu'elle cherche à se développer dans les stablecoins indexés sur l'USD et le JPY.

Pour les pièces adossées à l'USD, SBI Holdings a indiqué dans son rapport qu'elle souhaiterait étendre les cas d'utilisation de l'USD Coin (USDC) au Japon grâce à un accord de coentreprise avec l'émetteur du stablecoin, Circle. Elle souhaite également commencer à gérer le RLUSD de Ripple "au cours de cette année fiscale".

En ce qui concerne les stablecoins adossés au JPY, l'entreprise a noté que les entités émettrices au Japon sont actuellement limitées aux "banques, prestataires de services de transfert de fonds et sociétés fiduciaires".

Elle a ensuite déclaré qu'elle prévoit de fournir "divers services financiers centrés sur les stablecoins". Ces services seront tous connectés aux fonctions bancaires et de titres du Groupe SBI "à l'avenir", a-t-elle écrit dans le rapport.