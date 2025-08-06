CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
SBI Holdings a exprimé son intention de lancer le premier ETF (fonds négocié en bourse) double Bitcoin-XRP du Japon et déclare vouloir se développer dans les stablecoins. Dans son rapport de revenus du deuxième trimestre 2025, leSBI Holdings a exprimé son intention de lancer le premier ETF (fonds négocié en bourse) double Bitcoin-XRP du Japon et déclare vouloir se développer dans les stablecoins. Dans son rapport de revenus du deuxième trimestre 2025, le

SBI Holdings prévoit de lancer le premier ETF double Bitcoin-XRP au Japon et souhaite se développer dans les Stablecoins

Auteur : InsidebitcoinsSource : Insidebitcoins
2025/08/06 22:02
XRP
XRP$2.2769-4.80%

SBI Holdings a exprimé son intention de lancer le premier ETF (fonds négocié en bourse) dual Bitcoin-XRP du Japon et déclare vouloir se développer dans les stablecoins. 

Dans son rapport de revenus du deuxième trimestre 2025, l'entreprise a déclaré que l'"ETF Crypto-Assets" offrira aux investisseurs un point d'entrée unique vers une structure qui suivra simultanément XRP et BTC. 

S'il est approuvé, ce serait le premier ETF au Japon à suivre XRP, qui est actuellement la troisième plus grande crypto par capitalisation boursière.

La société a également proposé un produit hybride Or-crypto, appelé ETF "Crypto-Assets (Digital Gold)". Ce fonds offrirait aux investisseurs un produit qui combine le potentiel de hausse des cryptomonnaies avec la stabilité des matières premières.

Dans le second ETF proposé, jusqu'à 51 % du capital du fonds serait alloué aux ETF sur l'or. Les 49 % restants seraient investis dans des ETF de cryptomonnaies. 

Bitcoin and XRP

Incertitude quant au dépôt de l'ETF Dual Crypto

Dans son rapport, SBI a mentionné les efforts de l'Agence des services financiers (FSA) pour reclassifier les actifs crypto au Japon. 

Des rapports indiquent déjà que l'entreprise a déposé une demande d'ETF auprès de la FSA, mais il n'est pas clair si un document formel a été soumis ou si les ETF sont encore en phase de pré-dépôt. 

SBI Holdings a toutefois déclaré qu'elle vise à lancer les produits "après approbation réglementaire". 

SBI Holdings prévoit également de se développer dans les Stablecoins

En plus des ETF proposés, SBI Holdings a également déclaré qu'elle cherche à se développer dans les stablecoins indexés sur l'USD et le JPY.

Pour les pièces adossées à l'USD, SBI Holdings a indiqué dans son rapport qu'elle souhaiterait étendre les cas d'utilisation de l'USD Coin (USDC) au Japon grâce à un accord de coentreprise avec l'émetteur du stablecoin, Circle. Elle souhaite également commencer à gérer le RLUSD de Ripple "au cours de cette année fiscale". 

En ce qui concerne les stablecoins adossés au JPY, l'entreprise a noté que les entités émettrices au Japon sont actuellement limitées aux "banques, prestataires de services de transfert de fonds et sociétés fiduciaires". 

Elle a ensuite déclaré qu'elle prévoit de fournir "divers services financiers centrés sur les stablecoins". Ces services seront tous connectés aux fonctions bancaires et de titres du Groupe SBI "à l'avenir", a-t-elle écrit dans le rapport.  

Opportunité de marché
Logo de XRP
Cours XRP(XRP)
$2.2769
$2.2769$2.2769
-3.09%
USD
Graphique du prix de XRP (XRP) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

L'enchevêtrement crypto d'un milliard de dollars de Trump pourrait geler la réforme de la structure du marché jusqu'en 2029

L'enchevêtrement crypto d'un milliard de dollars de Trump pourrait geler la réforme de la structure du marché jusqu'en 2029

Après le décès du représentant Doug LaMalfa (R-CA), la majorité républicaine à la Chambre se rétrécit. Les démocrates pourraient également renforcer leur position et retarder l'adoption d'une législation clé sur les crypto
Partager
Crypto.news2026/01/07 07:59
Adam Wainwright Remonte Sur Le Monticule Pour Honorer Darryl Kile

Adam Wainwright Remonte Sur Le Monticule Pour Honorer Darryl Kile

L'article Adam Wainwright remonte sur le monticule pour honorer Darryl Kile est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Adam Wainwright des St. Louis Cardinals dans l'abri pendant la deuxième manche contre les Miami Marlins au Busch Stadium le 18 juillet 2023 à St. Louis, Missouri. (Photo par Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, fidèle des St. Louis Cardinals, est un homme plutôt décontracté, et tout à fait susceptible de discuter avec vous des traditions du baseball et des barbecues, ou même de partager une blague. Cette personnalité s'est révélée la semaine dernière lors de notre appel Zoom quand j'ai mentionné pour la première fois que je suis fan des Chicago Cubs. Il a répondu à la mention de mon fanbase, "Jusqu'à présent, je ne pense pas que cette interview se passe très bien." Pourtant, Wainwright reviendra au Busch Stadium le 19 septembre sur une note plus sérieuse, cette fois pour honorer un autre ancien Cardinal et ami, le regretté Darryl Kile. Wainwright montera sur le monticule non pas en tant que lanceur partant, mais pour lancer le premier lancer cérémonial du match. Se joignant à lui sur le monticule sera la fille de Kile, Sierra, alors que les deux aident à lancer un nouveau programme appelé Playing with Heart. "Le décès de Darryl était un rappel que les maladies cardiaques ne font pas de discrimination, même contre les athlètes d'élite en pleine forme physique," a déclaré Wainwright. "Ce programme vise à aider les gens à reconnaître les risques, à agir et, espérons-le, à sauver des vies." Wainwright, qui a joué pour les St. Louis Cardinals en tant que lanceur partant de 2005 à 2023, vise à fusionner l'essence de la tradition du baseball avec un message crucial sur la santé cardiaque. Kile, un lanceur bien-aimé des Cardinals, est tragiquement décédé en 2002 à l'âge de 33 ans à la suite d'une maladie cardiaque précoce. Sa mort soudaine a secoué le monde du baseball et a laissé un impact durable sur ses coéquipiers, les fans, et surtout sa famille. Maintenant, plus de deux décennies plus tard, Sierra Kile s'avance avec Wainwright pour...
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Un baleine vendeuse à découvert qui a vendu 255 BTC est passée d'un profit à une perte latente de 2,5 millions de dollars.

Un baleine vendeuse à découvert qui a vendu 255 BTC est passée d'un profit à une perte latente de 2,5 millions de dollars.

PANews a rapporté le 7 janvier que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine vendeuse à découvert qui avait précédemment vendu 255 BTC détient actuellement plusieurs positions à fort effet de levier
Partager
PANews2026/01/07 08:32