Donald Trump s'apprête à signer un décret qui ouvrira la Crypto aux investisseurs 401(k), selon Bloomberg

Le président Donald Trump prévoit de signer un décret qui permettra aux plans 401(k) américains d'investir dans les cryptomonnaies, l'immobilier et le capital-investissement.

Selon un rapport de Bloomberg citant des sources familières avec le sujet, le décret ordonnera au Département du Travail d'ouvrir la voie aux plans 401(k) pour investir dans ces actifs alternatifs.

La Secrétaire au Travail Lori Chavez-DeRemer devra réexaminer les directives de la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés et coordonner avec des agences telles que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et le Département du Trésor sur les possibles changements de règles pour permettre ces investissements.

Les Américains pourraient bientôt avoir accès aux ETFs sur Bitcoin

Le décret pourrait également permettre aux investisseurs des plans 401(k) d'accéder aux ETFs sur Bitcoin au comptant (fonds négociés en bourse).

Jusqu'à présent, les investisseurs institutionnels ont augmenté leur exposition aux cryptomonnaies, les ETFs sur BTC au comptant enregistrant plus de 53,7 milliards de dollars d'entrées nettes depuis leur lancement en janvier de l'année dernière, comme le montrent les données de Farside Investors.

Cependant, les épargnants ordinaires ont été limités en raison de l'incertitude réglementaire, des préoccupations concernant la volatilité des prix et du risque fiduciaire.

Environ 71,5 millions d'Américains possèdent des plans de retraite 401(k), et, en septembre de l'année dernière, le marché s'élevait à 8,9 billions de dollars. Ainsi, le décret pourrait constituer une étape majeure vers l'adoption généralisée des cryptomonnaies, canalisant des milliards de dollars vers le marché des actifs numériques.

Avant que cela ne puisse se produire, cependant, les promoteurs de plans devront très probablement encore évaluer les risques liés à la volatilité, à la garde et à l'évaluation.

Le possible décret de Trump intervient après que le Département du Travail américain a annulé les directives de l'administration Biden qui imposaient des limites sur ce dans quoi les plans de retraite 401(k) pouvaient investir.

Les États-Unis progressent dans la réglementation des cryptomonnaies

Si Trump signe effectivement ce décret, ce serait la dernière mesure pro-crypto de son administration.

Depuis son entrée à la Maison Blanche pour un second mandat en janvier, Trump a promulgué la loi GENIUS, qui établit des directives que les émetteurs de stablecoins aux États-Unis doivent suivre.

La SEC a également dévoilé son initiative "Project Crypto", qui vise à assouplir les exigences de licence pour les entreprises crypto américaines.

Plus tôt cette semaine, la Commission américaine du commerce des contrats à terme sur marchandises (CFTC) a également lancé son initiative "crypto sprint" lorsqu'elle a déclaré qu'elle commencerait à explorer le trading de crypto au comptant sur les bourses de contrats à terme.