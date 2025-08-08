Streamex Dévoile une Stratégie de Tokenisation de l'Or Prête à Bouleverser les Marchés Mondiaux et à Redéfinir le NASDAQ

Ce contenu est fourni par un sponsor.



New York, USA, 8 août 2025, Chainwire.

Streamex Exchange Corporation, une plateforme de tokenisation d'or intégrant des lingots physiques dans l'économie numérique, a annoncé aujourd'hui son projet d'intégrer la stabilité de l'or physique dans l'économie numérique, introduisant un actif réglementé basé sur la blockchain conçu pour être programmable, liquide et sans frontières.

La direction de l'entreprise combine stratégie des marchés financiers et expertise de l'industrie minière. Henry McPhee, Co-fondateur et Directeur Général, supervise l'orientation macro-financière de la plateforme, tandis que Morgan Lekstrom, Président Exécutif et Co-fondateur, apporte plus de deux décennies d'expérience dans l'exploitation minière internationale. Ensemble, leurs antécédents combinés en stratégie de Wall Street, opérations minières mondiales et infrastructure blockchain fournissent à Streamex une base pour faire avancer son initiative de tokenisation de l'or.

Henry McPhee – Le stratège derrière la vision

McPhee s'est forgé une réputation en anticipant les points de retournement macroéconomiques et en construisant des plateformes conformes, prêtes pour les investisseurs. Sous sa direction, Streamex a :

Sécurisé plus de 1,1 milliard de dollars en engagements de financement pour construire sa plateforme de monnaie numérique adossée à l'or.

Exécuté une fusion stratégique avec BioSig Technologies, transformant l'entreprise cotée au NASDAQ de la biotechnologie vers l'infrastructure d'actifs numériques.

Acquis un courtier-négociant enregistré auprès de la FINRA et de la SEC pour assurer une conformité réglementaire complète pour l'émission, le trading et la garde d'actifs tokenisés.

"Henry construit les fondations d'un système financier parallèle," a noté un analyste de marché. "C'est le retour de l'or sur le devant de la scène, mais d'une manière qui s'intégrera parfaitement aux réseaux financiers existants et aux économies numériques émergentes."

Morgan Lekstrom – L'expertise minière au service de l'or numérique

M. Lekstrom apporte plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie minière couvrant le leadership exécutif, le développement de projets, les opérations et l'ingénierie. Il a fait ses preuves en matière de croissance et de transformation, construisant récemment NexGold Mining Corp. en un producteur d'or canadien à court terme avec une voie claire pour la construction de deux nouvelles mines d'or canadiennes.

Cela a été réalisé grâce à un désendettement stratégique, une restructuration de la dette et une nouvelle orientation d'entreprise qui comprenait plusieurs fusions et acquisitions consécutives, d'abord de Blackwolf Copper and Gold Ltd., puis de Treasury Metals Inc., et plus tard Signal Gold Inc. en 2024.

Sa carrière comprend également des rôles techniques et de leadership seniors dans des projets internationaux majeurs :

Contribution aux opérations du site Grasberg de Freeport McMoran en Indonésie.

Soutien à l'ingénierie et au développement du projet Oyu Tolgoi de Rio Tinto en Mongolie.

Direction des efforts de réaménagement d'une mine souterraine au Ghana, en Afrique de l'Ouest, avec Golden Star Resources.

Fonction de Directeur de l'Ingénierie chez Sabina Gold & Silver Corp. au Canada.

L'étendue de l'expérience de M. Lekstrom à travers les continents et les méthodes d'exploitation minière garantit que les tokens adossés à l'or de Streamex sont soutenus par un approvisionnement robuste, une intégrité opérationnelle et les meilleures pratiques de l'industrie.

Avancement d'un nouvel instrument monétaire

La plateforme de tokenisation d'or de Streamex est conçue pour offrir une réserve de valeur programmable, liquide et sans frontières, soutenue par de l'or physique audité et conservé en chambre forte. Les tokens sont fractionnés, instantanément transférables et conçus pour s'intégrer parfaitement aux réseaux de finance décentralisée (DeFi) et aux marchés financiers traditionnels.

"C'est plus qu'une initiative technologique, c'est un changement dans la façon dont l'or peut participer aux flux de capitaux mondiaux," a déclaré Henry McPhee, Co-fondateur et PDG de Streamex. "La profondeur de l'expertise minière de Morgan renforce notre capacité à connecter les réserves physiques avec la transparence, l'efficacité et l'accessibilité de la technologie blockchain."

En obtenant une cotation au NASDAQ, Streamex opère sous la surveillance réglementaire établie des États-Unis, se positionnant de manière unique parmi les initiatives de tokenisation. Cette structure offre aux investisseurs institutionnels une voie conforme pour s'engager dans la tokenisation d'actifs du monde réel, tout en renforçant la confiance du marché.

Pourquoi le timing est important

Les conditions macroéconomiques mondiales, marquées par des pressions inflationnistes, la volatilité des devises et une demande croissante d'instruments numériques stables adossés à des actifs, créent un environnement fertile pour la tokenisation basée sur l'or. Le modèle de Streamex répond à ces conditions en fournissant un pont conforme et évolutif entre les marchés des matières premières et l'économie blockchain.

À propos de Streamex

Streamex Exchange Corporation est une entreprise de tokenisation d'actifs du monde réel spécialisée dans les matières premières. L'infrastructure de l'entreprise soutient l'émission, le trading et le règlement d'actifs basés sur la blockchain adossés à des réserves physiques, en commençant par l'or. Dirigée par une équipe de dirigeants chevronnés issus des industries financières, des matières premières et de la blockchain, la mission de Streamex est d'amener les marchés des matières premières on-chain, améliorant la liquidité, l'accessibilité et la transparence pour les investisseurs et les institutions du monde entier.

