Le nombre de salaires payés en crypto triple en un an avec USDC comme favori : Rapport

Le nombre de professionnels qui reçoivent leurs salaires en cryptomonnaie a triplé entre 2023 et 2024, avec USD Coin (USDC) comme option de paiement préférée dans le contexte de l'expansion commerciale de Circle, selon un rapport de Pantera Capital

Les résultats étaient basés sur plus de 1 600 réponses de personnes vivant dans 77 pays qui travaillent toutes dans l'industrie des cryptomonnaies.

Pantera Capital a indiqué dans son rapport que 9,6% des professionnels de la cryptomonnaie étaient payés en actifs numériques en 2024, contre 3% en 2023.

L'USDC de Circle en tête des systèmes de paie

Bien que l'USDT de Tether soit le stablecoin le plus important en termes de capitalisation boursière et le plus échangé en termes de volumes quotidiens, le token rival USDC s'est imposé comme le favori incontesté pour les paiements en cryptomonnaie.

Dans le rapport, l'entreprise a déclaré que l'USDC représentait 63% de tous les systèmes de paie en cryptomonnaie.

Pantera Capital a ajouté qu'ils pensaient initialement que la domination de l'USDC avait quelque chose à voir avec le fait que l'enquête était orientée "plus occidentale."

"Après avoir approfondi la question, nous avons trouvé très intéressant qu'aucun des principaux fournisseurs de services de paie dans ce domaine (Deel, Remote, Rippling) n'offre l'USDT pour les salaires," a déclaré l'entreprise.

Ensemble, l'USDT et l'USDC représentaient plus de 90% des paiements déclarés.

Circle pousse pour l'adoption par les entreprises

La préférence pour l'USDC plutôt que l'USDT pourrait avoir un lien avec la stratégie agressive de Circle pour les entreprises, alors qu'elle tente de positionner l'USDC pour les paiements institutionnels, l'infrastructure financière B2B et les systèmes de paie.

En mars de l'année dernière, Circle s'est associé à la société mère de la Bourse de New York (NYSE), Intercontinental Exchange (ICO). Avec ce partenariat, les entreprises explorent l'intégration de l'USDC et des fonds tokenisés dans les marchés mondiaux de produits dérivés.

Circle a ensuite demandé une charte bancaire fédérale auprès du Bureau du Contrôleur de la Monnaie des États-Unis deux mois après avoir annoncé ce partenariat.

L'élan de Circle a été encore renforcé par ses débuts au NYSE plus tôt cette année et par la signature par le président américain Donald Trump de la loi GENIUS sur les stablecoins.