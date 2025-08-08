CEXDEX+
Les régulateurs chinois seraient en train de sévir contre l'engouement croissant autour des stablecoins, ordonnant aux entreprises d'arrêter les promotions sur ce sujet. Selon un rapport de Bloomberg du 8 août, les régulateurs financiers en Chine ont demandé aux entreprises d'annuler les séminaires et d'arrêter toutes...

La Chine abandonne-t-elle son projet de stablecoin ? Les régulateurs auraient pris des mesures pour calmer la frénésie du marché

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 21:41
Les régulateurs chinois seraient en train de réprimer l'engouement croissant autour des stablecoins, ordonnant aux entreprises de cesser les promotions sur ce sujet.

  • Les régulateurs chinois auraient ordonné aux entreprises d'annuler les événements liés aux stablecoins et d'arrêter les recherches associées.
  • Cette répression survient alors que les inquiétudes grandissent concernant l'engouement local qui alimente la fraude et les promotions trompeuses.
  • Malgré cette répression, des initiés affirment que la Chine explore toujours un stablecoin indexé sur le yuan pour contrer la domination du dollar américain.

Selon un rapport de Bloomberg du 8 août, les régulateurs financiers en Chine ont demandé aux entreprises d'annuler les séminaires et d'arrêter toutes les publications de recherche liées aux stablecoins. 

Citant des personnes familières avec le sujet, le rapport affirme que cette répression intervient dans un contexte de craintes que les stablecoins puissent être exploités comme un nouvel outil pour des activités frauduleuses. Bien que les autorités n'aient pas encore publié de déclaration officielle, ce rapport fait suite à un avertissement du 7 juillet émis par le groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales, selon lequel des termes liés aux cryptomonnaies comme les stablecoins étaient utilisés à des fins malveillantes.

Comme crypto.news l'a rapporté à l'époque, les autorités ont averti que des entités non autorisées exploitaient l'engouement croissant autour du lancement potentiel d'actifs numériques adossés au yuan pour promouvoir des systèmes d'investissement douteux, organiser des événements de collecte de fonds illégaux et exploiter les citoyens. 

Mais malgré ces préoccupations, l'initiative chinoise sur les stablecoins semble toujours en mouvement en coulisses.

La Chine attrape les Émotions FOMO (fear of missing out / peur de rater quelque chose) des stablecoins

Un récent rapport du Financial Times a révélé que les discussions internes concernant un lancement potentiel de stablecoin se multiplient en Chine, notamment alors que le gouvernement cherche des moyens de contrebalancer la domination du dollar américain sur les marchés mondiaux.

Les responsables chercheraient l'avis d'experts sur la meilleure façon d'émettre et de mettre en œuvre des stablecoins indexés sur le renminbi. La position réglementaire stricte de longue date sur l'industrie, y compris une interdiction totale des opérations crypto locales, serait également en train de s'assouplir, les régulateurs réévaluant leur position plus large sur les actifs numériques.

Une grande partie de ce changement intervient dans un contexte d'acceptation croissante de cette classe d'actifs dans des régions comme Hong Kong et les États-Unis, suite à des développements marquants comme la législation GENIUS aux États-Unis et le déploiement de l'ordonnance sur les stablecoins à Hong Kong.

Des entreprises technologiques basées en Chine comme JD.com et Ant Group feraient également pression sur la Banque populaire de Chine (PBOC) pour autoriser l'émission de stablecoins, soulignant leur besoin urgent de soutenir l'utilisation internationale de la monnaie. 

Pendant ce temps, la Chine intensifie ses efforts sur un front parallèle, développant sa propre monnaie numérique de banque centrale appelée yuan numérique, ou e-CNY. Plus tôt cette année, le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a déclaré que le pays prévoit d'établir un centre d'opérations international pour cette monnaie à Shanghai, réaffirmant la vision de Pékin d'un système monétaire mondial "multipolaire" qui ne dépend pas excessivement du dollar.

Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle sur si ou quand un stablecoin adossé au yuan sera lancé. Mais l'intérêt interne croissant rapporté, associé à des signes d'assouplissement des réglementations, suggère que l'appétit du pays pour les actifs numériques augmente.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

