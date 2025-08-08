La Chine abandonne-t-elle son projet de stablecoin ? Les régulateurs auraient pris des mesures pour calmer la frénésie du marché

Les régulateurs chinois seraient en train de réprimer l'engouement croissant autour des stablecoins, ordonnant aux entreprises de cesser les promotions sur ce sujet.

Selon un rapport de Bloomberg du 8 août, les régulateurs financiers en Chine ont demandé aux entreprises d'annuler les séminaires et d'arrêter toutes les publications de recherche liées aux stablecoins.

Citant des personnes familières avec le sujet, le rapport affirme que cette répression intervient dans un contexte de craintes que les stablecoins puissent être exploités comme un nouvel outil pour des activités frauduleuses. Bien que les autorités n'aient pas encore publié de déclaration officielle, ce rapport fait suite à un avertissement du 7 juillet émis par le groupe de travail municipal de Shenzhen pour la prévention et la lutte contre les activités financières illégales, selon lequel des termes liés aux cryptomonnaies comme les stablecoins étaient utilisés à des fins malveillantes.

Comme crypto.news l'a rapporté à l'époque, les autorités ont averti que des entités non autorisées exploitaient l'engouement croissant autour du lancement potentiel d'actifs numériques adossés au yuan pour promouvoir des systèmes d'investissement douteux, organiser des événements de collecte de fonds illégaux et exploiter les citoyens.

Mais malgré ces préoccupations, l'initiative chinoise sur les stablecoins semble toujours en mouvement en coulisses.

La Chine attrape les Émotions FOMO (fear of missing out / peur de rater quelque chose) des stablecoins

Un récent rapport du Financial Times a révélé que les discussions internes concernant un lancement potentiel de stablecoin se multiplient en Chine, notamment alors que le gouvernement cherche des moyens de contrebalancer la domination du dollar américain sur les marchés mondiaux.

Les responsables chercheraient l'avis d'experts sur la meilleure façon d'émettre et de mettre en œuvre des stablecoins indexés sur le renminbi. La position réglementaire stricte de longue date sur l'industrie, y compris une interdiction totale des opérations crypto locales, serait également en train de s'assouplir, les régulateurs réévaluant leur position plus large sur les actifs numériques.

Une grande partie de ce changement intervient dans un contexte d'acceptation croissante de cette classe d'actifs dans des régions comme Hong Kong et les États-Unis, suite à des développements marquants comme la législation GENIUS aux États-Unis et le déploiement de l'ordonnance sur les stablecoins à Hong Kong.

Des entreprises technologiques basées en Chine comme JD.com et Ant Group feraient également pression sur la Banque populaire de Chine (PBOC) pour autoriser l'émission de stablecoins, soulignant leur besoin urgent de soutenir l'utilisation internationale de la monnaie.

Pendant ce temps, la Chine intensifie ses efforts sur un front parallèle, développant sa propre monnaie numérique de banque centrale appelée yuan numérique, ou e-CNY. Plus tôt cette année, le gouverneur de la PBOC, Pan Gongsheng, a déclaré que le pays prévoit d'établir un centre d'opérations international pour cette monnaie à Shanghai, réaffirmant la vision de Pékin d'un système monétaire mondial "multipolaire" qui ne dépend pas excessivement du dollar.

Pour l'instant, il n'y a pas de confirmation officielle sur si ou quand un stablecoin adossé au yuan sera lancé. Mais l'intérêt interne croissant rapporté, associé à des signes d'assouplissement des réglementations, suggère que l'appétit du pays pour les actifs numériques augmente.