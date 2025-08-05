Décret exécutif de Trump pour enquêter sur le débancarisation des entreprises crypto : WSJ

Donald Trump se prépare à signer un décret exécutif de grande envergure pour enquêter sur les banques et les régulateurs accusés de retirer leurs services aux entreprises crypto — une pratique consistant à refuser des services financiers sur une base discriminatoire.

C'est selon un rapport du 4 août du Wall Street Journal, qui indique que les régulateurs du secteur bancaire recevront l'instruction d'enquêter pour déterminer si des institutions financières ont violé les lois antitrust, de protection financière des consommateurs ou de pratiques équitables de prêt sous l'administration Biden.

Le décret appelle également les banques à éliminer toutes les politiques internes qui auraient pu conduire à la fermeture de comptes liés à des croyances politiques ou à des activités crypto, y compris celles affectant les organisations conservatrices. Les institutions reconnues en infraction pourraient faire face à des amendes ou des actions en justice, et les cas graves seront référés au Département de la Justice.

Aucune banque n'a été nommée, mais l'article du WSJ indique que le décret aurait critiqué le rôle des entreprises qui auraient aidé les enquêteurs fédéraux à examiner les émeutes qui ont eu lieu au Capitole américain le 6 janvier 2021.

Le décret de Trump exigeant une refonte réglementaire pourrait être signé cette semaine

Le décret exécutif ordonnerait également aux banques de mettre fin à toutes leurs politiques qui auraient pu contribuer à l'abandon de leurs clients par les banques, y compris ceux opérant dans le secteur crypto.

De plus, le décret demande à la Small Business Administration du gouvernement américain d'examiner les pratiques qui garantissent les prêts accordés aux petites entreprises.

Selon le rapport, Trump pourrait signer le décret exécutif dès cette semaine. Cependant, il existe toujours la possibilité que la Maison Blanche retarde ou modifie ce plan.

Les appels au changement des dirigeants crypto enfin entendus

Le décret exécutif rapporté intervient après que les leaders de l'industrie crypto ont longtemps accusé l'administration Biden d'essayer de couper la crypto du système bancaire traditionnel.

Les allégations selon lesquelles l'ancienne administration coupait l'industrie ont commencé fin 2022 après l'effondrement de FTX, la bourse désormais défunte qui s'est avérée être une fraude massive.

Lors d'un témoignage à une audience du Congrès en février, le directeur juridique de Coinbase, Paul Grewal, a déclaré que la Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) de l'ère Biden "a matraqué les banques" avec des examens et des questions concernant la crypto jusqu'à ce qu'elles "cèdent finalement sous la pression".