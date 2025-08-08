CEXDEX+
BitcoinFi en plein essor : 7,39 milliards $ de BTC verrouillés alors que le Staking prend le devant de la scène

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/08 18:30
Le Staking est devenu un élément central de BitcoinFi, avec plus de 68 500 bitcoins verrouillés, représentant une valeur totale verrouillée (TVL) de 7,39 milliards de dollars. Trois protocoles—Babylon, Solv et Lombard—dominent le marché, contrôlant environ 85% de la TVL.

Dominance du Staking et Concentration du Marché

Le Staking est apparu comme le "moteur central de BitcoinFi", verrouillant plus de 68 500 bitcoins (BTC) pour une valeur totale verrouillée (TVL) de 7,39 milliards de dollars, selon une nouvelle étude de Maestro. Le rapport a révélé que seulement trois protocoles—Babylon, Solv et Lombard—dominent le marché, contrôlant environ 85% de la TVL totale. Babylon représente à lui seul plus de 47% du total, avec une TVL de 4,79 milliards de dollars, suivi par Solv à 1,96 milliard de dollars et Lombard à 1,78 milliard de dollars.

Lombard, quant à lui, est en tête dans la catégorie du Restaking avec 14 100 BTC, suivi par Solv avec 7 000 BTC. Dans l'ensemble, la TVL restakée a dépassé 4,46 milliards de dollars au 30 juin 2025. Le rapport "State of BitcoinFi" de Maestro souligne également l'émergence du dual staking comme un modèle suscitant un intérêt croissant, notant que le dual stake de CoreDAO représentait à lui seul 615 millions de dollars de BTC stakés.

Bien que le staking soit un moteur central de BitcoinFi, le rapport souligne les défis persistants, notamment des rendements inférieurs au marché, une combinabilité fragmentée et une durabilité non prouvée.

Réfléchissant à la croissance continue de BitcoinFi, Maestro a déclaré qu'il s'attend à ce que les volumes augmentent à mesure que davantage d'institutions ajoutent du BTC à leurs bilans et que les dépositaires activent le BTC inactif à la recherche de rendement et d'utilité. Marvin Bertin, cofondateur et PDG de Maestro, a déclaré : "Nous assistons à la convergence de TradFi et DeFi vers un marché de capitaux libellé en Bitcoin. Pour la première fois depuis 2009, les éléments critiques pour les applications financières on-chain sur Bitcoin sont en place, couvrant les échanges, les prêts et les stablecoins. Bitcoin évolue d'un actif de réserve statique vers un réseau financier dynamique et productif."

Les données du rapport montrent également que plus de 5,5 milliards de dollars de TVL (52 000 BTC) sont maintenant déployés à travers des couches alignées sur Bitcoin, confirmant une demande réelle des développeurs et des utilisateurs. Stacks a mené toutes les couches en croissance, ajoutant environ 2 000 BTC et plus que doublant sa TVL au deuxième trimestre. Les Sidechains détiennent toujours la plupart des BTC dans BitcoinFi, mais l'architecture se diversifie rapidement, avec des rollups et des couches d'exécution qui semblent prometteuses.

Croissance des Stablecoins et des Solutions Layer-2

Selon le rapport, les stablecoins gagnent lentement du terrain dans l'écosystème Bitcoin, avec 860 millions de dollars de TVL représentant une augmentation de 42,3% d'un trimestre à l'autre. Les stablecoins à position de dette collatéralisée comme l'USDa d'Avalon (559 millions de dollars) ont trouvé une traction précoce dans BitcoinFi. D'autre part, le lancement de stablecoins à haut rendement, comme l'offre à 25% d'APY d'Hermetica, souligne la demande d'actifs générateurs de revenus au sein de BitcoinFi.

En termes de financement de BitcoinFi en 2025, le rapport note que les transactions de capital-risque au cours des deux premiers trimestres n'étaient plus étroitement ciblées, les secteurs de la finance décentralisée (DeFi), de la consommation et de la garde prenant la majeure partie des investissements.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

