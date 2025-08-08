Canaan Quitte les Sites du Kazakhstan et du Sud du Texas dans le Cadre d'un Remaniement de sa Flotte de Mining de Bitcoin

Canaan s'est retiré de deux de ses sites de mining de Bitcoin—le Kazakhstan et un site d'hébergement sous-performant dans le sud du Texas—dans le cadre d'une stratégie visant à optimiser ses opérations.

Cet article provient de Theminermag, une publication spécialisée pour l'industrie du mining de cryptomonnaies, se concentrant sur les dernières actualités et recherches concernant les entreprises institutionnelles de mining de Bitcoin.

Le fabricant de mineurs basé en Chine a miné 89 BTC en juillet, selon sa dernière mise à jour de production. Cela correspond à un hashrate réalisé de 5,56 EH/s, en baisse par rapport aux 6,67 EH/s de mai et aux 5,82 EH/s de juin.

Cette baisse est principalement due à la sortie planifiée de Canaan du Kazakhstan et à la résiliation anticipée d'un accord d'hébergement dans le sud du Texas. Ces deux décisions ont entraîné l'arrêt temporaire d'une partie de sa flotte de mining.

Canaan a déclaré être en train de relocaliser les machines affectées et s'attend à ce qu'environ la moitié des unités hors ligne reprennent leurs opérations en août, le reste suivant ultérieurement.

Ce changement intervient après que des perturbations liées aux conditions météorologiques en juin ont impacté le temps de fonctionnement de l'entreprise. En juillet, Canaan a rapporté un hashrate opérationnel de 6,24 EH/s, représentant 78% de son hashrate déployé de 7,95 EH/s.

Le départ de Canaan du Kazakhstan s'inscrit dans une tendance plus large de l'industrie où les mineurs réduisent leurs opérations dans la région face à l'incertitude réglementaire et opérationnelle croissante. Le départ du sud du Texas souligne également les défis auxquels les mineurs font face pour maintenir leur efficacité pendant l'été, lorsque les prix de l'énergie et les risques de réduction augmentent.

De plus, les avoirs en Bitcoin de Canaan ont augmenté à 1 511 BTC dans le cadre de sa nouvelle politique de trésorerie visant à conserver les coins minés.

L'article original peut être consulté ici.