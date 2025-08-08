Latam Insights Encore : El Salvador devrait clarifier les allégations de manipulation de Bitcoin

Bienvenue à Latam Insights Encore, une plongée profonde dans les actualités économiques et crypto les plus pertinentes d'Amérique latine de la semaine dernière. Dans cette édition, nous examinons les dernières allégations concernant le statut des achats de Bitcoin du Salvador et comment le gouvernement salvadorien devrait clarifier la situation sur ce sujet.

Latam Insights Encore : Le silence du Salvador sur les achats de Bitcoin parle de lui-même

Le bras de fer entre le Fonds Monétaire International (FMI) et le gouvernement salvadorien concernant la question des prétendus achats de Bitcoin du Salvador fait toujours rage. Alors que le gouvernement continue de qualifier les ajouts de Bitcoin comme des achats, le FMI a récemment réitéré que les portefeuilles gouvernementaux détiennent la même quantité de Bitcoin, sans augmentation depuis que la facilité de crédit de 1,4 milliard de dollars a été approuvée.

Lors d'un récent briefing, Matthew Lee d'Inner City Press a directement posé la question sur ce sujet, recevant la même réponse de Julie Kozack, Directrice du Département des Communications du FMI. "L'accumulation de Bitcoin par la Réserve stratégique de Bitcoin est conforme aux conditions du programme. Et les augmentations du Fonds de Réserve Bitcoin sont liées à des mouvements entre divers portefeuilles appartenant au gouvernement," a-t-elle déclaré, confirmant ce qui a été révélé dans le rapport qui examine la conformité aux conditions du programme.

Malgré ces allégations, le Bureau National du Bitcoin (ONBTC) du Salvador a continué d'annoncer ces prétendus achats sur les réseaux sociaux. La dernière annonce a été publiée le 3 août, indiquant que la réserve nationale de Bitcoin avait atteint 6 258,19 BTC.

Alors que le président Bukele a été prompt à répondre à d'autres sujets sur les réseaux sociaux, étant très vocal, lui et d'autres porte-parole du gouvernement ont choisi de rester silencieux, évitant toute interaction directe avec les personnes exigeant des réponses.

Je crois qu'il est dans l'intérêt de la nation de clarifier l'état réel de l'adoption du Bitcoin et de la réserve nationale, car les incohérences actuelles ont soulevé des questions sur la validité des affirmations du gouvernement, qui cherche à devenir par défaut le hub crypto de l'Amérique latine.

Un simple post sur X du président Nayib Bukele pourrait dissiper les doutes qui ont déconcerté la communauté Bitcoin depuis que le Salvador a annoncé qu'il réduisait son adoption du Bitcoin en raison des exigences du FMI.

Lire plus : Un-deux : le FMI réitère que le Salvador ne fait que déplacer son Bitcoin