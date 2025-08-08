Les trois principaux indices boursiers américains ont ouvert en hausse, et les actions aurifères ont généralement augmenté

PANews a rapporté le 8 août qu'à l'ouverture, le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,17%, le S&P 500 a augmenté de 0,29%, et le Nasdaq Composite a augmenté de 0,36%. Influencé par les nouvelles commerciales, le secteur de l'or a enregistré des gains sur toute la ligne, avec Harmony Gold (HMY.N) en hausse de 0,63%, Gold Fields (GFI.N) en hausse de 0,5%, et Newman Mining en hausse de plus de 1%.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.