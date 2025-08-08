CEXDEX+
PANews a rapporté le 8 août que selon Jinshi, les États-Unis et la Russie ont exprimé leur intention de parvenir à un accord sur l'Ukraine.PANews a rapporté le 8 août que selon Jinshi, les États-Unis et la Russie ont exprimé leur intention de parvenir à un accord sur l'Ukraine.

Les États-Unis et la Russie prévoiraient de conclure un accord sur l'Ukraine

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/08 22:09

