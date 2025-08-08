Les ETFs sur Bitcoin ont enregistré un afflux net de 2 195 BTC et les ETFs sur Ethereum ont enregistré un afflux net de 43 329 ETH.

Selon un rapport de Lookonchain du 8 août, 10 ETFs Bitcoin ont enregistré un afflux net de 2 195 BTC (environ 256 millions de dollars) en une seule journée, avec iShares ( Blackrock ) recevant 1 191 BTC (environ 139 millions de dollars), pour une position détenue actuellement de 739 362 BTC (environ 86,23 milliards de dollars). Neuf ETFs Ethereum ont enregistré un afflux net de 43 329 ETH (environ 169 millions de dollars) en une seule journée, avec iShares ( Blackrock ) recevant 26 604 ETH (environ 104 millions de dollars), pour une position détenue actuellement de 2 987 576 ETH (environ 11,67 milliards de dollars).
