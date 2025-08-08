Le verdict de Roman Storm concernant Tornado Cash : Ce que cela signifie pour la Crypto

Le 6 août 2025, un jury fédéral a rendu un verdict mitigé dans l'affaire intentée contre Roman Storm, co-fondateur de Tornado Cash. Les jurés n'ont pas pu s'entendre sur les accusations les plus graves — complot en vue de blanchiment d'argent et complot en vue de violer des sanctions — et n'ont prononcé une condamnation que pour un chef d'accusation moins grave : complot en vue d'exploiter une entreprise de transfert d'argent sans licence. Ce verdict pourrait changer la crypto aux États-Unis.

L'éditorial d'opinion suivant a été rédigé par Alex Forehand et Michael Handelsman pour Kelman.Law.

Le Verdict : Points Clés

Jury dans l'impasse sur les chefs d'accusation majeurs : Après plusieurs jours de délibération, les jurés n'ont pas pu s'accorder unanimement sur les chefs d'accusation de blanchiment d'argent et d'évasion de sanctions — chacun passible de peines pouvant aller jusqu'à 20 ans. En conséquence, ces accusations se sont soldées par un procès partiellement nul.

Condamnation pour exploitation d'une entreprise de transfert d'argent sans licence : Le jury a reconnu Storm coupable d'avoir exploité une entreprise de transfert d'argent sans licence, ce qui peut entraîner une peine allant jusqu'à cinq ans. Il est important de noter que ce chef d'accusation n'a aucun lien avec des allégations de fonds illicites ou de pirates informatiques.

Mise en détention refusée : Les procureurs ont demandé la mise en détention de Storm après le verdict, citant des allégations d'inconduite en matière d'immigration, des liens avec la Russie et d'importantes avoirs en cryptomonnaies. Mais le tribunal a refusé, permettant à Storm de rester libre sous caution en attendant sa condamnation. La juge Katherine Failla a conclu qu'il ne présentait pas de risque de fuite, soulignant ses liens solides avec les États-Unis et la procédure judiciaire en cours.

Distinction du Logiciel

Au cœur de l'affaire contre Roman Storm se trouvait une question juridique centrale — et non résolue : le développement et la publication d'un logiciel open-source et autonome peuvent-ils constituer un acte criminel si d'autres l'utilisent à des fins illégales ?

L'équipe de défense de Storm a clairement indiqué que Tornado Cash, une fois déployé, fonctionnait sans aucun contrôle de garde ou prise de décision discrétionnaire de la part de ses créateurs. Comme Bitcoin ou BitTorrent, le protocole Tornado Cash était sans permission et immuable — ce qui signifie que personne, pas même ses fondateurs, ne pouvait inverser ou modérer son utilisation.

Dans cette optique, le rôle de Storm était davantage assimilé à celui d'un ingénieur logiciel qu'à celui d'un prestataire de services financiers. Il n'a pas gardé les fonds des utilisateurs, n'a pas profité de transactions spécifiques et n'a pas conçu Tornado Cash pour promouvoir la criminalité. Au lieu de cela, l'outil offrait une confidentialité on-chain, servant à la fois des utilisateurs légitimes recherchant l'anonymat (par exemple, des militants, des lanceurs d'alerte et des personnes fortunées) et, il faut l'admettre, certains acteurs malveillants.

Le Scepticisme du Jury Signale une Incertitude Juridique

L'incapacité du jury à condamner Storm pour les accusations les plus graves — blanchiment d'argent et évasion de sanctions — met en évidence ce que de nombreux observateurs ont constaté tout au long du procès : un malaise fondamental avec la théorie de la responsabilité du gouvernement.

Alors que les procureurs ont soutenu que Storm avait "aidé et encouragé" des pirates informatiques étrangers en construisant un outil qu'ils ont utilisé par la suite, les jurés semblaient hésiter à établir un lien direct entre la publication du code et la facilitation criminelle. La loi a longtemps fait la distinction entre la participation active à une conduite illégale et la création d'outils neutres qui pourraient être mal utilisés — une distinction qui semblait trouver un écho chez au moins certains jurés.

Il est important de noter que les chefs d'accusation dans l'impasse suggèrent que le jury n'était pas convaincu que Storm avait l'intention ou le contrôle nécessaires pour soutenir une responsabilité pénale en vertu des lois sur le blanchiment d'argent ou les sanctions. Si quelque chose, cela signale que les tribunaux et les jurys peuvent rester divisés sur la portée que le droit pénal américain devrait avoir pour couvrir la technologie décentralisée et ses développeurs.

Dans la communauté crypto, ce résultat peut être interprété comme une validation partielle de l'idée que "le code est la loi" — et que la responsabilité doit être fondée sur une conduite prouvable, et non sur des spéculations ou une culpabilité par association.

Implications Plus Larges pour l'Industrie Crypto

Cette affaire est déjà devenue un baromètre pour les outils de confidentialité, les plateformes DeFi et le développement open-source, et les implications pour l'industrie crypto sont considérables.

Si les développeurs de logiciels peuvent être tenus pénalement responsables du déploiement de code que d'autres utilisent à des fins illégales, alors l'effet dissuasif sur l'innovation pourrait être énorme. Les projets impliquant des mixeurs, des preuves à divulgation nulle de connaissance, des calculs multi-parties et d'autres protocoles préservant la confidentialité pourraient faire face à un risque juridique existentiel — non pas pour ce qu'ils font, mais pour la façon dont quelqu'un d'autre pourrait les utiliser.

De plus, cette condamnation — bien que limitée — soulève des questions sur la façon dont les régulateurs interprètent la "transmission d'argent" dans un cadre non-custodial. Traditionnellement, la transmission nécessitait la réception et le transfert de fonds pour le compte d'un tiers. Pourtant, Storm a été condamné pour avoir simplement développé et lancé un protocole qui permettait des interactions pair-à-protocole, sans aucun pouvoir discrétionnaire sur ces interactions. Si elle est maintenue, ce précédent pourrait effectivement élargir la définition de "transmetteur d'argent" pour inclure les développeurs de logiciels.

Beaucoup dans l'industrie suivent maintenant de près la condamnation et l'appel, car le résultat pourrait façonner la façon dont les projets sont construits et lancés à l'avenir. Ce qui est en jeu n'est pas seulement le sort d'un développeur, mais l'avenir de la confidentialité décentralisée et les limites de la responsabilité pénale dans un écosystème sans permission.

Ce que Signifie Cette Affaire

La disculpation concernant les accusations majeures de blanchiment et de violations de sanctions montre que le rôle de Storm en tant que développeur de logiciels était clairement distingué de la conduite criminelle réelle. Le seul verdict de culpabilité reflète une interprétation juridique plus étroite de la "transmission d'argent", et non un jugement sur l'intention criminelle ou les motivations illicites. Cela souligne l'importance de préserver la décentralisation et le développement open-source sans exposition à une responsabilité pénale trop large.

L'affaire Storm reste l'un des tests les plus significatifs à ce jour de la façon dont la loi américaine interprète les logiciels décentralisés et les limites de l'intention criminelle sur les voies techniques.

Prochaines Étapes

Bien qu'aucune date n'ait encore été fixée pour la condamnation, celle-ci a généralement lieu dans les mois qui suivent un verdict. Cependant, l'équipe juridique de Storm prévoit de contester le chef d'accusation de culpabilité, arguant qu'il caractérise mal le développement de logiciels et ne répond pas aux exigences statutaires.

Étant donné que les deux autres chefs d'accusation se sont soldés par un procès partiellement nul, le DOJ a la possibilité de faire une seconde tentative. Ainsi, le DOJ peut soit rejuger Storm sur les deux autres chefs d'accusation, soit procéder directement à la condamnation après consultation interne.

Conclusion

La victoire partielle de Roman Storm — échappant à une condamnation pour les accusations les plus graves — représente une reconnaissance critique de l'argument de la défense : Tornado Cash est un logiciel préservant la confidentialité, et non une entreprise criminelle. Bien que la condamnation pour transmission sans licence demeure, Storm et son équipe restent déterminés à faire appel et à clarifier ce précédent juridique pour défendre les développeurs de logiciels et l'innovation blockchain.



Cet article est paru initialement sur Kelman.law.