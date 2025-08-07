Roman Storm et son équipe juridique lutteront contre l'accusation de culpabilité jusqu'à ce qu'il soit "entièrement disculpé"

Roman Storm et son équipe juridique vont se battre pour obtenir sa "pleine réhabilitation" après qu'un jury de Manhattan a déclaré le développeur de Tornado Cash coupable de complot pour exploiter une entreprise de transmission d'argent sans licence.

Le jury a délibéré pendant quatre jours après un procès de trois semaines, mais n'a pas pu parvenir à un verdict unanime sur les autres accusations portées contre Storm. Ces accusations étaient complot de blanchiment d'argent et complot pour violer les sanctions internationales.

"Nous sommes reconnaissants que le jury n'ait pas condamné Roman pour violation de sanctions ou blanchiment d'argent", a déclaré l'avocat de Storm, Brian Klein.

Storm et ses avocats ont l'intention de contester la condamnation

Klein a ajouté qu'il existe encore des "problèmes juridiques graves" concernant l'accusation pour laquelle Storm a été déclaré coupable.

Selon Alex Urbelis, conseiller général d'Ethereum Name Service, le jury ne semble pas comprendre pleinement "la distinction cruciale entre les systèmes de garde et les systèmes sans garde." Cette distinction, selon Urbelis, "devrait rendre une condamnation possible ici."

Suite à la condamnation, l'avocat de Storm a déclaré qu'ils s'attendent à ce qu'il soit "pleinement réhabilité" et qu'ils ne cesseront pas de se battre jusqu'à ce que cela se produise.

Storm lui-même semble vouloir continuer à contester l'accusation. Selon la journaliste Eleanor Terret, qui s'est entretenue avec le développeur à l'extérieur du tribunal, Storm considère le résultat comme "une grande victoire."

Il a ajouté qu'il n'est pas d'accord avec l'accusation, précisant "nous allons nous battre jusqu'au bout."

Storm n'est pas considéré comme un risque de fuite

Suite au verdict du jury, les procureurs ont tenté de faire incarcérer le développeur de Tornado Cash, actuellement en liberté sous caution, pendant qu'il attend sa condamnation.

Ils ont fait valoir qu'il est originaire de Russie, qu'il a conseillé des personnes sur la façon de contourner le système d'immigration et qu'il dispose des moyens financiers pour fuir les États-Unis.

L'équipe juridique de Storm a riposté et a dit au juge que leur client avait déjà rendu son passeport, ajoutant qu'il avait également des liens familiaux profonds avec les États-Unis.

Le juge a donné raison à l'équipe de Storm et l'a laissé en liberté sous caution.