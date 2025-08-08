Les EAU établissent un cadre réglementaire unifié pour les Actifs virtuels grâce à l'Accord entre la SCA et la VARA

Dans un développement significatif pour le secteur crypto local, les Émirats arabes unis ont établi un cadre réglementaire unifié grâce à un accord entre l'Autorité des valeurs mobilières et des matières premières (SCA) et l'Autorité de régulation des Actifs virtuels de Dubaï (VARA).
Selon les médias locaux, ce partenariat vise à simplifier les licences et la surveillance des Fournisseurs de Services d'Actifs Virtuels (VASPs) dans tout le pays, réduisant les duplications et assurant des réglementations cohérentes entre les différents émirats. L'accord comprend la reconnaissance mutuelle des licences, des examens conjoints des demandes et le partage d'informations en temps réel pour améliorer la surveillance de conformité. De plus, un Comité de Coordination pour la Révision Législative a été formé pour aligner les lois existantes avec les normes internationales, promouvant un environnement juridique sécurisé et compétitif pour les actifs numériques. Cette collaboration devrait renforcer la confiance des investisseurs et soutenir l'innovation responsable sur le marché des actifs virtuels en rapide évolution des EAU.