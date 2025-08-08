CEXDEX+
Nansen met en lumière l'activité on-chain de Metis Andromeda

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/08 23:14
Nansen vient d'éclairer l'environnement de mise à l'échelle le plus opaque d'Ethereum. En intégrant Metis Andromeda, ses analyses pilotées par l'IA révèlent les flux de smart money, l'attraction cachée des DApps et les mouvements des baleines que les utilisateurs de Layer-2 tentaient de deviner depuis des années.

Aperçu
  • Nansen intègre Metis Andromeda, un réseau Layer-2 d'Ethereum, dans sa plateforme d'analyse alimentée par l'IA.
  • Cette initiative permet le suivi en temps réel de l'activité des portefeuilles, des flux de liquidité et des métriques on-chain auparavant cachées dans des données fragmentées.

Selon un communiqué de presse partagé avec crypto.news le 8 août, la société d'analyse blockchain Nansen a intégré Metis Andromeda, un réseau Layer-2 d'Ethereum sans permission, dans sa plateforme d'analyse en temps réel et d'intelligence sociale.

Cette initiative place l'activité de Metis sous la loupe alimentée par l'IA de Nansen, permettant le suivi en direct des mouvements de portefeuilles, des flux de liquidité et des tendances on-chain qui étaient auparavant enfouies dans des ensembles de données fragmentées. Ce partenariat fait suite à la récente mise à niveau Andromeda de Metis, qui a introduit une structure à double chaîne et des fonctionnalités de décentralisation améliorées.

La conception de Metis et le nouveau regard sur l'activité Layer-2

Selon le communiqué, Metis Andromeda a été conçu pour servir de fondation à haute capacité pour les applications décentralisées, offrant aux développeurs un environnement compatible avec Ethereum avec des coûts de transaction faibles et une finalité rapide.

Le timing de l'intégration de Nansen coïncide avec le récent bond technologique de Metis. La mise à niveau Andromeda a introduit Hyperion, une couche d'exécution parallélisée optimisée pour l'IA et les DApps à haut débit, tandis que ReGenesis a réduit le gonflement des données historiques—crucial pour la scalabilité à long terme.

Maintenant, avec l'IA de Nansen analysant chaque transaction, les développeurs peuvent voir exactement comment ces mises à niveau fonctionnent dans des conditions réelles, de l'efficacité du séquenceur aux goulots d'étranglement des smart contracts.

La transparence comme moteur de croissance

Pour Tom Ngo, PDG de Metis, les analyses de Nansen sont fondamentales pour la prochaine phase du réseau. "Les outils d'analyse et de surveillance en temps réel de Nansen apportent de nouveaux niveaux de transparence et d'utilisabilité à l'écosystème Metis", a-t-il noté.

L'implication est claire : dans un marché où les Layer-2 obscurcissent souvent l'utilisation réelle avec des métriques gonflées, Metis parie que des données solides attireront des constructeurs sérieux.

Les chiffres soutiennent cette stratégie. Au cours des six derniers mois, Metis a vu sa valeur totale verrouillée augmenter régulièrement, avec des protocoles DeFi et des applications de jeux générant un volume de transactions constant.

Plus révélatrice encore est l'activité des développeurs. Les projets exploitant la pile modulaire de MetisSDK ciblent de plus en plus des secteurs comme l'IA et les actifs du monde réel, signalant que le réseau dépasse le trading spéculatif pour aller vers une adoption axée sur l'utilité.

Opportunité de marché
