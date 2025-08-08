Une baleine a acheté 1 390 WETH et les a déposés dans Aave. Elle a ensuite emprunté 52,83 WBTC et les a échangés contre 1 539 WETH.

PANews a rapporté le 8 août que selon Lookonchain, alors que l'ETH dépassait les 4 000 $, l'adresse baleine 0xaf6c a acheté 1 390 WETH (environ 5 560 000 $) à 4 000 $, puis a déposé ce lot de WETH sur Aave, emprunté 52,83 WBTC (environ 6 170 000 $) comme collatéral, et échangé WBTC contre 1 539 WETH (environ 6 170 000 $).
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.