Au cours des dernières 24h, la liquidation totale des contrats sur l'ensemble du réseau s'est élevée à 321 millions de dollars américains, principalement en raison de la position longue

PANews a rapporté le 8 août que les données de Coinglass ont montré qu'au cours des dernières 24h, le marché des cryptomonnaies a enregistré 321 millions de dollars de contrats liquidés à travers le réseau, dont 216 millions de dollars en positions longues et 106 millions de dollars en positions courtes. Le montant total de liquidation pour BTC était de 33,9372 millions de dollars, et le montant total de liquidation pour ETH était de 120 millions de dollars.
