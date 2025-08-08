CleanSpark fait face à 185 millions de dollars de droits de douane sur les importations de machines de mining Bitcoin en provenance de Chine

PANews a rapporté le 8 août que selon The Miner Mag, CleanSpark a révélé que la Protection des douanes et des frontières américaines (CBP) l'a accusée d'avoir importé certaines machines minières de Bitcoin d'avril à juin 2024 comme étant fabriquées en Chine, exigeant jusqu'à 185 millions de dollars en droits de douane punitifs. CleanSpark a déclaré que ses machines minières étaient toutes des Bitmain Antminer, et que les documents d'importation et les déclarations des fournisseurs indiquaient que l'équipement n'était pas fabriqué en Chine. L'entreprise a nié les allégations et prévoit de répondre activement. Une autre société minière cotée en bourse, IREN, fait également face à un litige tarifaire de 100 millions de dollars pour des raisons similaires. Le rapport indique que les régulateurs américains renforcent la surveillance de l'origine des machines de mining crypto.