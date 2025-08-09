CrediX était-il une arnaque de sortie ? L'équipe disparaît après une exploitation de 4,4 millions de dollars

Après avoir subi une exploitation de 4,4 millions de dollars, l'équipe de CrediX Finance a disparu, suggérant une possible escroquerie de sortie.

Aperçu CrediX Finance est soupçonné d'être une escroquerie de sortie après que l'équipe a supprimé le site web et les réseaux sociaux

Il y a quelques jours à peine, l'entreprise affirmait avoir conclu un règlement avec les pirates

Les utilisateurs ont perdu 4,4 millions de dollars potentiellement au profit des escrocs qui gèrent CrediX

Après des jours de fausses promesses suite à une exploitation de 4,4 millions de dollars, l'équipe de CrediX a maintenant disparu. Le vendredi 8 août, la société de sécurité blockchain CertiK a noté que l'équipe avait supprimé son compte X, tandis que le site officiel reste hors ligne.

Cela survient quelques jours seulement après que CrediX Finance ait affirmé travailler à récupérer les fonds volés. Le 5 août, l'équipe a annoncé avoir conclu un accord avec le pirate, avec un retour attendu des fonds dans les 24 à 48 heures. Cependant, aucun fonds n'a été restitué, et l'équipe a depuis cessé toute communication publique.

Pourquoi CrediX pourrait être une escroquerie de sortie

Le 4 août, crypto.news a rapporté l'exploitation de CrediX Finance, qui a entraîné des pertes d'environ 4,5 millions de dollars. À l'époque, plusieurs sociétés de sécurité blockchain ont pointé vers une compromission de l'administrateur multisig de CrediX et du bridge wallet comme vecteur d'attaque probable. Alors qu'il n'était initialement pas clair comment les pirates avaient obtenu un accès de si haut niveau, de nouveaux développements suggèrent une possibilité différente.

La suppression des comptes de médias sociaux et du site web suit un modèle connu souvent associé aux escroqueries en ligne. Dans ces scénarios, les équipes de projet abandonnent brusquement leurs plateformes et disparaissent avec les fonds des utilisateurs.

Les escrocs retardent souvent les retraits ou publient de fausses mises à jour dans une tentative de gagner du temps et d'extraire plus de dépôts des utilisateurs. Une fois la confiance des utilisateurs épuisée, les escrocs disparaissent, ne laissant aucun moyen de récupérer les fonds perdus.