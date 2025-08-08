Radar de la saison des altcoins : L'élan se construit pour une secousse du marché

Avec l'ether frôlant la barre des 4 000 $ vendredi et une multitude d'autres actifs numériques alternatifs accumulant des gains considérables, les données de l'Indice de Saison des Altcoins (ASI) indiquent une progression vers la période tant discutée de dominance des altcoins.

L'ASI bondit, 565 publications sur X suggèrent une fièvre des altcoins en préparation

De nombreux observateurs du marché pensent que la légendaire saison des altcoins pourrait être imminente. Cela fait 241 jours depuis la dernière - bien au-delà de l'écart habituel de 66 jours - laissant les traders se demander si cette prochaine course en vaudra la peine. En essence, l'Indice de Saison des Altcoins (ASI) sur blockchaincenter.net agit comme un baromètre du marché, révélant si les traders penchent vers les altcoins ou restent fidèles au Bitcoin. Il suit la performance des 50 principales cryptomonnaies, en excluant les stablecoins du mélange.

Indice de Saison des Altcoins via blockchaincenter.net.

Si 75% ou plus de ces monnaies surpassent le Bitcoin, cela marque le début de la saison des altcoins. Lorsque 25% ou moins surpassent le Bitcoin, c'est qualifié de saison du Bitcoin. Tout ce qui se trouve entre les deux se situe dans une zone neutre, n'offrant aucun leader clair. En bref, l'indice donne une lecture rapide de la direction de l'élan du marché. Bien que 241 jours soit long, la période de sécheresse record pour les altcoins s'élève à 486 jours, tandis que leur course moyenne ne dure que 18 jours rapides. Pour une grande partie de la mi-2024, l'indice s'est maintenu dans la partie inférieure, signalant l'emprise du Bitcoin sur le marché.

En fin d'année, cependant, les altcoins ont organisé un rallye brutal, poussant brièvement l'indice bien au-dessus de la marque 75 — officiellement dans le territoire de la saison des altcoins — avant de se replier. Au début de 2025, le pendule a basculé vers le Bitcoin, avec l'indice plongeant près du seuil de 25. Plus récemment, nous avons vu un pic jusqu'à 59 fin juillet, flirtant avec le territoire des altcoins mais échouant, avant de redescendre à la lecture actuelle de 41. Avec Ethereum atteignant la barre des 4 000 $ aujourd'hui et une vague d'autres altcoins affichant des gains à deux chiffres, de nombreux traders sont convaincus que la saison tant attendue pourrait enfin arriver.

Les discussions s'intensifient également. Le chatbot d'intelligence artificielle (IA) Grok a trouvé 565 publications uniques sur X utilisant l'expression exacte "Saison des Altcoins" entre le 1er août et le 8 août 2025. "ETH presque à 4k et la saison des altcoins semble si lointaine...", a écrit un utilisateur, ajoutant : "2021, reviens s'il te plaît." Un autre a demandé : "Pouvons-nous maintenant commencer la saison des Altcoins ?" Au cours des 90 derniers jours, le classement crypto a connu des mouvements spectaculaires, avec quelques tokens qui ont décollé tandis que d'autres ont plongé.

En tête de file se trouve PENGU, qui a grimpé de 157%, laissant le reste du marché dans son sillage. HYPE (+56,9%), Ethereum (+52,6%), WBETH (+52,1%) et ENA (+50,3%) complètent le top cinq des gagnants, avec des hausses solides à deux chiffres de noms familiers comme Uniswap (+48,7%), Cronos (+46%) et Stellar (+43,7%). Même Bitcoin a réussi une modeste hausse de +8,9%, restant dans le vert.

De l'autre côté, ce fut une saison difficile pour Pi, qui a chuté de 52,5%, et Render, en baisse de 30,6%. D'autres poids lourds dans le rouge incluaient GT (-26,3%), Polkadot (-25,9%), VeChain (-24,8%) et Aptos (-23,6%). Le favori des Memes Coins, Shiba Inu, a glissé de 23,6%, tandis que Dogecoin a perdu 8,9%. Le tableau d'affichage montre une histoire classique des montagnes russes de la crypto — certaines fusées ont été lancées directement vers la lune, tandis que d'autres se sont écrasées durement.

Si l'élan continue de se déplacer en faveur des altcoins, le marché pourrait être au bord d'une percée décisive. Les traders se positionnent déjà pour un potentiel à la hausse, mais comme l'histoire le montre, le sentiment peut changer rapidement. Que cela devienne un rallye éphémère ou une course soutenue pourrait très bien dépendre de la façon dont Bitcoin réagit dans les semaines à venir.