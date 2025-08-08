Coinbase annonce le lancement du trading DEX, débloquant des millions d'actifs on-chain

PANews a rapporté le 8 août que, selon le blog officiel de Coinbase, Coinbase a lancé une fonctionnalité d'échange décentralisé (DEX) dans son application, permettant aux utilisateurs américains (à l'exception de l'État de New York) de négocier directement des millions d'actifs on-chain sur le réseau Coinbase. Les utilisateurs peuvent effectuer des transactions en utilisant leurs soldes Coinbase ou USDC via un portefeuille auto-gardé intégré. La plateforme analyse automatiquement les principaux DEX (comme Aerodrome et Uniswap) pour obtenir les meilleurs prix et bloque les actifs identifiés comme malveillants ou frauduleux. Coinbase prévoit de prendre en charge davantage de réseaux, y compris Solana, et de s'étendre progressivement aux marchés mondiaux.
