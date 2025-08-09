CNBC : Trump et Poutine se rencontreront le week-end prochain

Adam Wainwright Remonte Sur Le Monticule Pour Honorer Darryl Kile

Adam Wainwright des St. Louis Cardinals dans l'abri pendant la deuxième manche contre les Miami Marlins au Busch Stadium le 18 juillet 2023 à St. Louis, Missouri. (Photo par Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, fidèle des St. Louis Cardinals, est un homme plutôt décontracté, et tout à fait susceptible de discuter avec vous des traditions du baseball et des barbecues, ou même de partager une blague. Cette personnalité s'est révélée la semaine dernière lors de notre appel Zoom quand j'ai mentionné pour la première fois que je suis fan des Chicago Cubs. Il a répondu à la mention de mon fanbase, "Jusqu'à présent, je ne pense pas que cette interview se passe très bien." Pourtant, Wainwright reviendra au Busch Stadium le 19 septembre sur une note plus sérieuse, cette fois pour honorer un autre ancien Cardinal et ami, le regretté Darryl Kile. Wainwright montera sur le monticule non pas en tant que lanceur partant, mais pour lancer le premier lancer cérémonial du match. Se joignant à lui sur le monticule sera la fille de Kile, Sierra, alors que les deux aident à lancer un nouveau programme appelé Playing with Heart. "Le décès de Darryl était un rappel que les maladies cardiaques ne font pas de discrimination, même contre les athlètes d'élite en pleine forme physique," a déclaré Wainwright. "Ce programme vise à aider les gens à reconnaître les risques, à agir et, espérons-le, à sauver des vies." Wainwright, qui a joué pour les St. Louis Cardinals en tant que lanceur partant de 2005 à 2023, vise à fusionner l'essence de la tradition du baseball avec un message crucial sur la santé cardiaque. Kile, un lanceur bien-aimé des Cardinals, est tragiquement décédé en 2002 à l'âge de 33 ans à la suite d'une maladie cardiaque précoce. Sa mort soudaine a secoué le monde du baseball et a laissé un impact durable sur ses coéquipiers, les fans, et surtout sa famille. Maintenant, plus de deux décennies plus tard, Sierra Kile s'avance avec Wainwright pour...