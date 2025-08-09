GMXSOL lance le premier contrat perpétuel RWA pour l'ETF S&P 500

GMXSOL, la plateforme décentralisée de trading à effet de levier basée sur Solana, a lancé son premier contrat perpétuel d'actif du monde réel pour le fonds négocié en bourse qui suit le S&P 500.

Chainlink alimentera le contrat perpétuel RWA, ayant récemment dévoilé les Chainlink Data Streams pour les actions américaines et les ETFs.

Le protocole de finance décentralisée GMXSOL, qui est construit sur la blockchain Solana (SOL), a lancé le marché de contrats perpétuels d'actifs du monde réel pour l'ETF S&P 500 le vendredi 8 août. Le contrat perpétuel pour la paire SPY/USD sera alimenté par Chainlink (LINK), a déclaré GMXSOL.

L'ETF S&P 500, coté sur NYSE Arca sous le symbole SPY, est l'un des fonds négociés en bourse les plus liquides suivant l'indice de référence américain. Il représente un portefeuille des 500 entreprises incluses dans le S&P 500.

L'initiative de GMXSOL intervient dans un contexte de demande croissante pour les actifs du monde réel tokenisés. Les prévisions placent le secteur mondial des actifs du monde réel sur la voie d'atteindre 30 billions de dollars d'ici 2030. Au 8 août 2025, la valeur totale on-chain des actifs tokenisés dépasse 25,4 milliards de dollars, avec une augmentation des détenteurs d'actifs de plus de 17% au cours des 30 derniers jours.

Actions américaines et ETFs on-chain

Des développements majeurs dans le paysage réglementaire des cryptomonnaies, y compris la loi historique sur les stablecoins GENIUS Act, soutiennent les investisseurs. Le président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges, Paul Atkins, a récemment lancé "Project Crypto" alors qu'il cherche à mettre les marchés de capitaux américains on-chain.

GMXSOL est l'un des protocoles DeFi qui vise l'expansion dans ce domaine, avec une étape majeure étant l'intégration stratégique avec Chainlink.

Récemment, Chainlink a dévoilé ses Data Streams pour les actions et ETFs cotés aux États-Unis. L'échange perpétuel et au comptant on-chain GMX, qui permet le trading de contrats à terme perpétuels BTC, ETH et SOL avec un effet de levier jusqu'à 100x, et le protocole DeFi Kamino, ont également adopté Chainlink Data Streams pour accéder aux prix en temps réel des principales actions et ETFs.

Les actifs tokenisés disponibles pour les traders sur les plateformes comprennent SPY, CRCL, QQQ, NVDA et AAPL. Les Data Streams de Chainlink sont actifs sur 37 réseaux blockchain.