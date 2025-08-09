La société quantitative Algoz dépasse les 100 M$ d'actifs sous gestion en crypto avec 50 comptes institutionnels

La société quantitative de crypto Algoz a atteint 100 millions de dollars d'actifs sous gestion provenant de 50 clients professionnels.

Aperçu La société quantitative Algoz a atteint 100 millions de dollars d'actifs sous gestion au premier semestre

La société sert actuellement 50 clients professionnels avec des comptes spécialisés

Algoz propose des solutions de garde et un système de règlement hors échange

La Crypto montre des signes croissants d'adoption institutionnelle. Le vendredi 8 août, la société quantitative de crypto Algoz a annoncé avoir dépassé les 100 millions de dollars d'actifs sous gestion au premier semestre 2025. Ces fonds sont répartis sur 50 comptes autogérés pour des clients professionnels.

Selon la société, son expertise en gestion des ordres et en gestion des risques, ainsi que l'exécution automatisée des stratégies, ont favorisé cette croissance. La société explique que c'est ainsi qu'elle a pu gérer 50 comptes et les personnaliser selon les besoins spécifiques des clients.

Algoz prévoit d'augmenter sa capacité à 500 millions de dollars d'actifs sous gestion

Au troisième trimestre, la société commence une expansion en proposant de nouveaux produits et en tirant parti de partenariats. Selon Algoz, ils s'attendent à ce que les partenariats stratégiques augmentent la capacité de la société de 100 millions à 500 millions de dollars d'actifs sous gestion.

Algoz est une société de gestion d'actifs qui développe des algorithmes de trading crypto. Grâce à cette approche, elle offre un point d'entrée facile aux investisseurs traditionnels dans l'espace DeFi.

En 2024, la société a lancé un système de règlement hors échange, Quant Pro, pour réduire le risque de contrepartie. La même année, Algoz a commencé à offrir des solutions de garde de crypto en partenariat avec Zodia Custody.