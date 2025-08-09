CEXDEX+
CleanSpark s'oppose à l'affirmation des douanes américaines selon laquelle elle doit 185 millions de dollars en droits de douane rétroactifs pour avoir prétendument importé des Mineurs Bitcoin fabriqués en Chine en 2024. Le différend survient alors que l'entreprise enregistre des gains record. Selon un rapport du 8 août de TheMinerMag,...

CleanSpark confronte un risque de tarif de 185 millions de dollars dans un contexte de surveillance accrue des équipements miniers aux États-Unis

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/09 01:29
CleanSpark s'oppose à la réclamation des douanes américaines selon laquelle elle doit 185 millions de dollars en droits de douane rétroactifs pour avoir prétendument importé des mineurs Bitcoin fabriqués en Chine en 2024. Le litige survient alors que l'entreprise enregistre des bénéfices record.

Aperçu
  • CleanSpark fait face à un litige potentiel de 185 millions de dollars avec les douanes américaines concernant l'origine chinoise présumée des mineurs Bitcoin importés en 2024.
  • Le litige survient alors que CleanSpark annonce des bénéfices record pour le troisième trimestre 2025, avec un revenu net de 257,4 millions de dollars et une croissance des revenus de 91%.
  • Une surveillance similaire affecte le mineur IREN, soulignant une application plus large des douanes américaines sur les importations de matériel de mining crypto.

Selon un rapport du 8 août de TheMinerMag, la Protection des douanes et des frontières américaines a commencé à facturer CleanSpark fin mai 2025, exigeant le paiement pour ce qu'elle prétend être des importations mal déclarées de Bitmain Antminers entre avril et juin 2024.

Le rapport indique que le CBP affirme que les machines proviennent de Chine, les soumettant ainsi à de lourds droits de douane punitifs dans le cadre des restrictions commerciales américaines en cours. CleanSpark, cependant, insiste sur le fait que ses fournisseurs ont fourni des documents certifiant que les mineurs ont été fabriqués en dehors de la Chine, une affirmation que l'entreprise dit qu'elle défendra "vigoureusement".

Une question d'origine à 185 millions de dollars et la défense à enjeux élevés de CleanSpark

Selon le rapport, si la Protection des douanes et des frontières américaines l'emporte dans sa réclamation, CleanSpark pourrait faire face à un montant stupéfiant de 185 millions de dollars en droits de douane rétroactifs. L'amende pourrait représenter près de 70% du revenu net record de l'entreprise au troisième trimestre 2025, sans compter les intérêts statutaires supplémentaires.

Les factures de l'agence ciblent tous les Bitmain Antminers importés entre avril et juin 2024, une période où la flotte de CleanSpark était exclusivement composée de ces machines. Bien que l'entreprise n'ait pas mis de côté des réserves pour la responsabilité potentielle, citant une faible probabilité de paiement selon ses dépôts du 30 juin, la somme représenterait l'une des plus importantes applications de droits de douane connues dans l'histoire du mining crypto.

La défense de CleanSpark repose sur deux piliers : des accords d'achat spécifiant des origines non chinoises, et des documents fournis par les fournisseurs qu'elle prétend valider la conformité. "L'allégation est sans fondement", a déclaré l'entreprise dans son dépôt à la SEC, suggérant que l'évaluation du CBP contredit à la fois les traces écrites et les garanties contractuelles.

Un modèle émerge

CleanSpark n'est pas seule à faire face à ce défi. IREN, un autre mineur coté en bourse, a révélé un litige de 100 millions de dollars avec le CBP au début de 2025 concernant des allégations similaires relatives aux importations d'avril 2024 à février 2025. Les deux cas concernent le matériel Bitmain, bien qu'aucune des deux entreprises n'ait accusé le fabricant de fausse déclaration.

Les chronologies qui se chevauchent et les responsabilités croissantes suggèrent une répression douanière américaine plus large et plus agressive ciblant les déclarations d'origine des équipements de mining de cryptomonnaie. Cette poussée d'application ajoute une couche de complexité aux risques opérationnels que les mineurs doivent gérer au-delà des forces du marché, impliquant la transparence de la chaîne d'approvisionnement comme un facteur critique dans l'avenir de l'industrie.

Des profits record face aux vents contraires réglementaires

Le litige tarifaire survient alors que CleanSpark célèbre son trimestre le plus rentable. Le 7 août, l'entreprise a annoncé un revenu net de 257,4 millions de dollars, une croissance des revenus de 91% d'une année sur l'autre, et un trésor Bitcoin désormais évalué à plus d'un milliard de dollars.

Le PDG Zach Bradford a souligné que ces résultats ont été obtenus "sans lever de capitaux par le biais d'offres d'actions depuis novembre 2024", un clin d'œil subtil à la capacité de l'entreprise à résister aux chocs financiers.

Avec 933,3 millions de dollars de fonds de roulement, CleanSpark pourrait absorber le coup potentiel de 185 millions de dollars, mais pas sans sacrifier des initiatives stratégiques comme sa stratégie de produits dérivés récemment lancée ou son expansion prévue du hashrate.

