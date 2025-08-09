CEXDEX+
Coinbase efface la frontière entre la commodité centralisée et la liberté décentralisée. Sa nouvelle fonctionnalité de trading DEX intégrée à l'application permet à certains utilisateurs américains d'échanger instantanément des tokens natifs de Base, fusionnant la rapidité des échanges centralisés avec l'immensité du pool d'actifs de la DeFi. Dans…Coinbase efface la frontière entre la commodité centralisée et la liberté décentralisée. Sa nouvelle fonctionnalité de trading DEX intégrée à l'application permet à certains utilisateurs américains d'échanger instantanément des tokens natifs de Base, fusionnant la rapidité des échanges centralisés avec l'immensité du pool d'actifs de la DeFi. Dans…

Coinbase intègre les marchés DeFi dans sa plateforme centralisée avec une fonctionnalité DEX

Auteur : Crypto.newsSource : Crypto.news
2025/08/09 02:15
Coinbase efface la frontière entre la commodité centralisée et la liberté décentralisée. Sa nouvelle fonctionnalité de trading DEX intégrée à l'application permet à certains utilisateurs américains d'échanger instantanément des tokens natifs de Base, fusionnant la rapidité des échanges centralisés avec l'immensité du pool d'actifs de la DeFi.

Aperçu
  • Coinbase a lancé le trading DEX intégré à l'application pour certains utilisateurs américains, à l'exception de New York, en commençant par les tokens du réseau Base.
  • Cette fonctionnalité permet un trading quasi instantané des actifs nouvellement créés, contournant les délais traditionnels de listing.
  • Coinbase prévoit d'étendre le support DEX à davantage de réseaux, y compris Solana, et d'élargir l'accès géographique au fil du temps.

Dans un article de blog du 8 août, la plateforme d'échange de cryptomonnaies Coinbase a annoncé le déploiement du trading sur échange décentralisé pour un groupe limité d'utilisateurs américains, à l'exception de New York. Cette fonctionnalité, qui prend actuellement en charge les tokens du réseau Base, permet un trading quasi instantané des actifs nouvellement lancés, contournant le processus de listing traditionnel de Coinbase.

Cette intégration marque un changement stratégique pour la plateforme d'échange cotée en bourse, qui a historiquement fonctionné comme une passerelle étroitement contrôlée vers les cryptomonnaies. Coinbase a déclaré que ce déploiement ouvre l'accès aux tokens de projets comme Virtuals Agents d'IA et Reserve Protocol DTFs directement via l'application, avec des échanges acheminés via des agrégateurs comme Uniswap et Aerodrome.

La voie progressive vers l'intégration complète des DEX

Selon l'article de blog, Coinbase déploiera les actifs DEX par lots pour équilibrer accessibilité et stabilité. Les listings d'échanges traditionnels nécessitent des semaines de vérification, mais les tokens décentralisés peuvent apparaître du jour au lendemain, parfois sans aucun avertissement. Le déploiement progressif de Coinbase agit comme un tampon, protégeant les utilisateurs des tokens illiquides ou douteux tout en débloquant un accès plus large au marché.

Cette approche mesurée donne à la plateforme d'échange la possibilité de tester le terrain, d'ajuster ses moteurs de tarification et d'intégrer harmonieusement ces nouveaux actifs dans ses systèmes de trading établis."

Qu'est-ce que cela signifie pour les traders de cryptomonnaies?

Les avantages de cette intégration vont au-delà de la simple commodité. Pour les traders, la fonctionnalité DEX de Coinbase élimine les frictions généralement associées aux échanges décentralisés, comme la gestion des portefeuilles, les frais on-chain et la liquidité fragmentée, tout en préservant l'accès aux mêmes marchés sous-jacents.

Selon l'article de blog, la plateforme trouve automatiquement les meilleurs prix à travers des protocoles comme Uniswap et Aerodrome, épargnant aux utilisateurs le travail manuel de recherche des transactions optimales. Parallèlement, les frais de transaction sponsorisés suppriment une barrière commune pour les nouveaux venus, abaissant efficacement le point d'entrée à la DeFi.

Cette philosophie est évidente dans les choix de conception : les utilisateurs peuvent financer leurs transactions directement à partir de leurs soldes Coinbase ou de leurs avoirs en USDC, suivre les performances de leur portefeuille dans l'application et accéder aux analyses on-chain, le tout sans basculer entre plusieurs plateformes.

Pour l'avenir, Coinbase a signalé des ambitions au-delà de Base. Solana pourrait être le prochain sur la liste pour le support DEX, une étape logique compte tenu de sa scène de trading de détail florissante et de ses lancements de tokens à haut volume. L'expansion géographique est également en cours, avec des plans pour apporter cette fonctionnalité à davantage de marchés internationaux.

