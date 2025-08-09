Bitcoin stable après que Trump déploie des tarifs réciproques

Quelques minutes avant minuit jeudi, le président américain Donald Trump a inauguré sa politique tarifaire mise à jour, proclamant joyeusement : "C'EST MINUIT !!! DES MILLIARDS DE DOLLARS DE TARIFS AFFLUENT MAINTENANT VERS LES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE !"

Le Bitcoin montre peu de réaction aux nouveaux tarifs commerciaux de Trump

Appelez cela de la fatigue tarifaire, mais même après l'entrée en vigueur de la politique commerciale controversée de l'administration Trump à minuit jeudi, le prix du Bitcoin a très peu changé, continuant à osciller autour des 116 000 $ au cours des dernières 24 heures.

Le président américain Donald Trump a qualifié ses taxes controversées sur les importations dans le pays comme des représailles, alléguant que d'autres pays "ont profité des États-Unis pendant de nombreuses années". Les tarifs de jeudi ont laissé des pays comme la Suisse se précipiter pour conclure un accord avec l'administration après que Trump ait imposé au pays européen une taxe de 39 % sur ses marchandises entrantes. Le plus grand partenaire commercial des États-Unis, allié de longue date et voisin du nord, le Canada, a reçu un tarif de 35 %, et lorsque le Premier ministre canadien Mark Carney a tenté de négocier, Trump l'a snobé.

"Nous n'avons pas vraiment eu beaucoup de chance avec le Canada", a déclaré Trump le mois dernier en parlant aux journalistes à la Maison Blanche. "Je pense que le Canada pourrait être un pays où ils paieront simplement des tarifs. Ce n'est pas vraiment une négociation."

Pourtant, malgré toute la controverse tarifaire, les marchés boursiers et crypto sont en hausse et le Bitcoin est stable. Le S&P 500, le Nasdaq et le Dow ont tous grimpé respectivement de 0,77 %, 0,90 % et 0,52 % vendredi. Le marché crypto plus large a progressé de 0,76 %, même si l'actif numérique dominant faisait du surplace.

Aperçu des métriques du marché

Comme hier, le Bitcoin se négociait à 116 188,20 $, en légère hausse de 0,41 % au cours des dernières 24 heures, et également en hausse de 0,82 % pour la semaine, selon Coinmarketcap au moment du rapport. Le prix de la cryptomonnaie a oscillé entre 115 696,49 $ et 117 689,20 $ depuis jeudi.

( Prix BTC / Trading View)

Le volume de trading au cours des dernières 24 heures a augmenté de 8,07 % à 63,26 milliards de dollars tandis que la capitalisation boursière est restée stable à 2,31 billions de dollars. La dominance du Bitcoin a chuté de 0,64 % à 60,62 % alors que diverses altcoins comme l'ether (ETH) ont surpassé la cryptomonnaie phare.

( Dominance BTC / Trading View)

L'intérêt ouvert des contrats à terme sur Bitcoin a totalisé 80,43 milliards de dollars, une maigre augmentation de 0,19 %. Les liquidations totales de Bitcoin étaient également stables sur 24 heures, s'établissant à 32,86 millions de dollars. Les liquidations de positions courtes ont une fois de plus dominé ce chiffre global, représentant 23,47 millions de dollars de toutes les liquidations. Le reste était des liquidations de positions longues, qui s'élevaient à 9,39 millions de dollars.