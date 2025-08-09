CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Vendredi après-midi, après avoir atteint une puissance de 970 exahash par seconde (EH/s) la veille, la force computationnelle du Bitcoin a encore augmenté, atteignant 976 EH/s—à seulement 24 EH/s du colossal seuil de 1 zettahash par seconde (ZH/s). La Puissance du Mining Bitcoin Continue de Se Renforcer Le hashrate (taux de hachage) a continué de progresser et, seulement dix blocs avant que le réseau ne […]Vendredi après-midi, après avoir atteint une puissance de 970 exahash par seconde (EH/s) la veille, la force computationnelle du Bitcoin a encore augmenté, atteignant 976 EH/s—à seulement 24 EH/s du colossal seuil de 1 zettahash par seconde (ZH/s). La Puissance du Mining Bitcoin Continue de Se Renforcer Le hashrate (taux de hachage) a continué de progresser et, seulement dix blocs avant que le réseau ne […]

Le hashrate du Bitcoin rugit à 976 EH/s — À un cheveu de la gloire du 1 ZH/s

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 03:10

Vendredi après-midi, après avoir atteint 970 exahash par seconde (EH/s) la veille, la puissance de calcul du Bitcoin a encore augmenté, atteignant 976 EH/s—à seulement 24 EH/s du colossal seuil de 1 zettahash par seconde (ZH/s).

La Puissance du Mining de Bitcoin Continue de Se Renforcer

Le hashrate a continué d'augmenter et, à peine dix blocs avant le prochain ajustement de difficulté du réseau, la lecture a atteint 976 EH/s selon la moyenne mobile simple sur sept jours (SMA), d'après les métriques de hashrateindex.com.

Bitcoin's Hashrate Roars to 976 EH/S — Just a Hair From 1 ZH/s GloryMétriques de puissance de calcul enregistrées par hashrateindex.com.

La métrique SMA sur sept jours lisse les fluctuations à court terme en faisant la moyenne des données sur la période définie, facilitant l'identification des véritables tendances directionnelles, car déterminer le hashrate exact est notoirement difficile.

La SMA sur sept jours est devenue la mesure de référence dans l'industrie, fournissant un aperçu standardisé qui maintient la cohérence des analyses. Par exemple, la moyenne mobile simple sur trois jours (SMA) dresse un tableau bien plus élevé de la puissance du Bitcoin, montrant que le réseau a brièvement atteint 1 zettahash entre le 5 et le 6 août plus tôt cette semaine.

À 14h05, heure de l'Est, la lecture en direct affichait 972 EH/s, avec Foundry alimentant un énorme 278 EH/s—28,64% du total. Antpool arrive en deuxième position, dirigeant 18,1% du hashrate avec plus de 175 EH/s, tandis que Viabtc suit avec 128 EH/s (13,25%). F2pool occupe la quatrième place, contribuant à un peu plus de 100 EH/s, soit 10,35% du réseau.

Bitcoin's Hashrate Roars to 976 EH/S — Just a Hair From 1 ZH/s GloryDistribution des pools de mining selon mempool.space.

En cinquième position, Spiderpool fonctionne à 83 EH/s, revendiquant 8,5% de la puissance de calcul collective du Bitcoin. Si la croissance continue à ce rythme, le jalon pourrait bientôt être dépassé, redéfinissant potentiellement les références de l'industrie et renforçant la position du protocole comme la blockchain la plus sécurisée et la plus résiliente de la planète.

L'ascension du Bitcoin vers la barre de 1 zettahash (1 sextillion de hashes par seconde) marque un moment crucial pour le réseau, suggérant l'ampleur des ressources qui soutiennent désormais sa sécurité. Si la croissance se poursuit à ce rythme, ce jalon pourrait bientôt être dépassé et devenir constant, redéfinissant potentiellement les références de l'industrie et renforçant la position du protocole comme la blockchain la plus sécurisée et la plus résiliente de la planète.

Cette intensité de calcul reflète également la compétitivité croissante entre les pools de mining, où l'efficacité et l'échelle peuvent dicter la domination. À mesure que les principaux acteurs progressent avec des contributions toujours plus élevées, la course au contrôle du hashrate pourrait déclencher de nouveaux investissements dans le matériel, l'approvisionnement en énergie et l'infrastructure minière mondiale, remodelant l'équilibre des pouvoirs dans l'arène du mining de bitcoin.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

L'enchevêtrement crypto d'un milliard de dollars de Trump pourrait geler la réforme de la structure du marché jusqu'en 2029

L'enchevêtrement crypto d'un milliard de dollars de Trump pourrait geler la réforme de la structure du marché jusqu'en 2029

Après le décès du représentant Doug LaMalfa (R-CA), la majorité républicaine à la Chambre se rétrécit. Les démocrates pourraient également renforcer leur position et retarder l'adoption d'une législation clé sur les crypto
Partager
Crypto.news2026/01/07 07:59
Adam Wainwright Remonte Sur Le Monticule Pour Honorer Darryl Kile

Adam Wainwright Remonte Sur Le Monticule Pour Honorer Darryl Kile

L'article Adam Wainwright remonte sur le monticule pour honorer Darryl Kile est apparu sur BitcoinEthereumNews.com. Adam Wainwright des St. Louis Cardinals dans l'abri pendant la deuxième manche contre les Miami Marlins au Busch Stadium le 18 juillet 2023 à St. Louis, Missouri. (Photo par Brandon Sloter/Image Of Sport/Getty Images) Getty Images Adam Wainwright, fidèle des St. Louis Cardinals, est un homme plutôt décontracté, et tout à fait susceptible de discuter avec vous des traditions du baseball et des barbecues, ou même de partager une blague. Cette personnalité s'est révélée la semaine dernière lors de notre appel Zoom quand j'ai mentionné pour la première fois que je suis fan des Chicago Cubs. Il a répondu à la mention de mon fanbase, "Jusqu'à présent, je ne pense pas que cette interview se passe très bien." Pourtant, Wainwright reviendra au Busch Stadium le 19 septembre sur une note plus sérieuse, cette fois pour honorer un autre ancien Cardinal et ami, le regretté Darryl Kile. Wainwright montera sur le monticule non pas en tant que lanceur partant, mais pour lancer le premier lancer cérémonial du match. Se joignant à lui sur le monticule sera la fille de Kile, Sierra, alors que les deux aident à lancer un nouveau programme appelé Playing with Heart. "Le décès de Darryl était un rappel que les maladies cardiaques ne font pas de discrimination, même contre les athlètes d'élite en pleine forme physique," a déclaré Wainwright. "Ce programme vise à aider les gens à reconnaître les risques, à agir et, espérons-le, à sauver des vies." Wainwright, qui a joué pour les St. Louis Cardinals en tant que lanceur partant de 2005 à 2023, vise à fusionner l'essence de la tradition du baseball avec un message crucial sur la santé cardiaque. Kile, un lanceur bien-aimé des Cardinals, est tragiquement décédé en 2002 à l'âge de 33 ans à la suite d'une maladie cardiaque précoce. Sa mort soudaine a secoué le monde du baseball et a laissé un impact durable sur ses coéquipiers, les fans, et surtout sa famille. Maintenant, plus de deux décennies plus tard, Sierra Kile s'avance avec Wainwright pour...
Partager
BitcoinEthereumNews2025/09/18 02:08
Un baleine vendeuse à découvert qui a vendu 255 BTC est passée d'un profit à une perte latente de 2,5 millions de dollars.

Un baleine vendeuse à découvert qui a vendu 255 BTC est passée d'un profit à une perte latente de 2,5 millions de dollars.

PANews a rapporté le 7 janvier que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine vendeuse à découvert qui avait précédemment vendu 255 BTC détient actuellement plusieurs positions à fort effet de levier
Partager
PANews2026/01/07 08:32