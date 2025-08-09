Le hashrate du Bitcoin rugit à 976 EH/s — À un cheveu de la gloire du 1 ZH/s

Vendredi après-midi, après avoir atteint 970 exahash par seconde (EH/s) la veille, la puissance de calcul du Bitcoin a encore augmenté, atteignant 976 EH/s—à seulement 24 EH/s du colossal seuil de 1 zettahash par seconde (ZH/s).

La Puissance du Mining de Bitcoin Continue de Se Renforcer

Le hashrate a continué d'augmenter et, à peine dix blocs avant le prochain ajustement de difficulté du réseau, la lecture a atteint 976 EH/s selon la moyenne mobile simple sur sept jours (SMA), d'après les métriques de hashrateindex.com.

Métriques de puissance de calcul enregistrées par hashrateindex.com.

La métrique SMA sur sept jours lisse les fluctuations à court terme en faisant la moyenne des données sur la période définie, facilitant l'identification des véritables tendances directionnelles, car déterminer le hashrate exact est notoirement difficile.

La SMA sur sept jours est devenue la mesure de référence dans l'industrie, fournissant un aperçu standardisé qui maintient la cohérence des analyses. Par exemple, la moyenne mobile simple sur trois jours (SMA) dresse un tableau bien plus élevé de la puissance du Bitcoin, montrant que le réseau a brièvement atteint 1 zettahash entre le 5 et le 6 août plus tôt cette semaine.

À 14h05, heure de l'Est, la lecture en direct affichait 972 EH/s, avec Foundry alimentant un énorme 278 EH/s—28,64% du total. Antpool arrive en deuxième position, dirigeant 18,1% du hashrate avec plus de 175 EH/s, tandis que Viabtc suit avec 128 EH/s (13,25%). F2pool occupe la quatrième place, contribuant à un peu plus de 100 EH/s, soit 10,35% du réseau.

Distribution des pools de mining selon mempool.space.

En cinquième position, Spiderpool fonctionne à 83 EH/s, revendiquant 8,5% de la puissance de calcul collective du Bitcoin. Si la croissance continue à ce rythme, le jalon pourrait bientôt être dépassé, redéfinissant potentiellement les références de l'industrie et renforçant la position du protocole comme la blockchain la plus sécurisée et la plus résiliente de la planète.

L'ascension du Bitcoin vers la barre de 1 zettahash (1 sextillion de hashes par seconde) marque un moment crucial pour le réseau, suggérant l'ampleur des ressources qui soutiennent désormais sa sécurité. Si la croissance se poursuit à ce rythme, ce jalon pourrait bientôt être dépassé et devenir constant, redéfinissant potentiellement les références de l'industrie et renforçant la position du protocole comme la blockchain la plus sécurisée et la plus résiliente de la planète.

Cette intensité de calcul reflète également la compétitivité croissante entre les pools de mining, où l'efficacité et l'échelle peuvent dicter la domination. À mesure que les principaux acteurs progressent avec des contributions toujours plus élevées, la course au contrôle du hashrate pourrait déclencher de nouveaux investissements dans le matériel, l'approvisionnement en énergie et l'infrastructure minière mondiale, remodelant l'équilibre des pouvoirs dans l'arène du mining de bitcoin.