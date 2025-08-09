Indice de la saison des altcoins à 37 : Bitcoin domine alors que XRP, Stellar, Chainlink sont en hausse

Les signes d'une saison des altcoins restent limités, mais le mouvement parmi certains tokens sélectionnés se développe. Alors que Bitcoin maintient sa dominance au-dessus de 60%, certains traders se tournent vers des projets alternatifs avec des cas d'utilisation clairs ou une liquidité persistante. XRP, Stellar (XLM), et Chainlink (LINK) font partie des actifs montrant une traction renouvelée. XRP Maintient son Élan Au-dessus de 3$ XRP se négocie près de 3,23$, selon les données de CoinMarketCap. Le volume au cours des dernières 24 heures est de plus de 12,8 milliards de dollars, et la capitalisation boursière actuelle s'élève à environ 191 milliards de dollars. #XRPCommunity #SECGov v. #Ripple #XRP BREAKING: Les parties ont déposé un désistement conjoint des appels. L'affaire est terminée. pic.twitter.com/QMATRLnxnS — James K. Filan 🇺🇸🇮🇪 (@FilanLaw) 7 août 2025 Le prix a grimpé de plus de 65% en juillet. Ce mouvement l'a poussé vers son précédent sommet proche de 3,66$. Les développements juridiques et le soutien stable des investisseurs ont contribué à cette hausse. XRP est également actif sur les échanges institutionnels, ce qui a aidé à maintenir une liquidité élevée. Les prévisions vont d'une légère consolidation à des objectifs plus proches de 4$, en fonction de la demande d'ETF et des facteurs macroéconomiques. Stellar Suit Avec des Gains Réguliers Stellar (XLM) est au prix de 0,44$, avec une capitalisation boursière totale supérieure à 13,9 milliards de dollars. Le volume quotidien est d'environ 1,1 milliard de dollars, et son prix a augmenté de plus de 50% au cours du mois dernier. Prix de Stellar (XLM) (Source: CoinMarketCap) Après qu'un long litige juridique impliquant un autre protocole de paiement ait été abandonné, certains investisseurs se sont tournés vers Stellar comme alternative plus rapide. Les plateformes de trading ont répondu en augmentant les paires XLM, aidant à soutenir les niveaux de prix actuels. Les indicateurs techniques montrent une fourchette se développant entre 0,41$ et 0,50$. Si la demande se maintient, plusieurs modèles suggèrent que le token pourrait pousser vers 0,80$ dans les semaines à venir. Chainlink Bénéficie de la Demande d'Infrastructure Chainlink (LINK) se négocie au-dessus de 19$, avec une volatilité modérée et une activité on-chain constante. Selon les données de CoinCodex, LINK a enregistré 67% de jours verts au cours du mois dernier. Le volume quotidien reste élevé, et les projections à court terme suggèrent un mouvement vers 17,95$ d'ici la fin août. Le token joue un rôle d'utilité dans de nombreuses applications DeFi, alimentant les oracles utilisés dans les flux de prix et l'automatisation des smart contracts. Bien qu'il ne soit pas l'actif dont on parle le plus dans les discussions actuelles sur la saison des altcoins, LINK a discrètement maintenu sa force technique. Les données de TradingView montrent un support près de 15,90$, avec une résistance située autour de 18,10$. Une Saison des Altcoins Plus Étroite L'indice de la saison des Altcoins est à 37, en dessous du seuil pour une large rotation. Cette lecture indique une force continue du Bitcoin par rapport aux altcoins. Néanmoins, XRP, Stellar et Chainlink montrent un mouvement lié à la liquidité et à l'utilisation, plutôt qu'à la spéculation basée sur les tendances. Les participants du marché abordent la saison des altcoins avec prudence. L'accent s'est déplacé des tokens à haut risque vers des projets ayant des rôles plus stables dans l'écosystème. 