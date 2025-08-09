Récapitulatif hebdomadaire de la réglementation Crypto : Trump soutient la Crypto dans les comptes 401(K), et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges adopte le Staking liquide

Cette semaine a marqué de nouveaux progrès dans l'environnement de régulation des crypto aux États-Unis, avec l'administration du président Donald Trump prenant des mesures en faveur des actifs numériques et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) clarifiant la légalité des produits de staking liquide. Trump pousse pour l'intégration des crypto dans les comptes de retraite 401(k) Le président Trump a signé jeudi un décret qui pourrait remodeler l'avenir de l'épargne-retraite américaine. La directive exhorte les régulateurs à identifier et à supprimer les obstacles empêchant les employeurs d'offrir des actifs alternatifs — tels que les crypto-monnaies, le capital-investissement et l'immobilier — dans les plans de retraite professionnels connus sous le nom de 401(k). Cette initiative s'inscrit dans un programme plus large visant à diversifier les options d'investissement pour les épargnants américains, notamment face aux préoccupations liées à l'inflation et à l'insatisfaction vis-à-vis des régimes de retraite traditionnels. Bien que le décret ne modifie pas immédiatement les règles existantes, il demande aux organismes de réglementation, notamment au Département du Travail et au Trésor, de réévaluer les restrictions actuelles et de recommander des réformes. En ciblant les limitations des 401(k), Trump pousse la régulation des crypto dans la planification financière traditionnelle. Si elle est pleinement mise en œuvre, cette politique pourrait permettre à des millions d'Américains d'allouer des fonds de retraite au Bitcoin et à d'autres actifs numériques via des canaux réglementés, légitimant ainsi les crypto comme un véhicule de richesse à long terme. L'économiste pro-crypto Stephen Miran nommé au conseil de la Fed Parallèlement à la réforme des retraites, Trump a annoncé la nomination de l'économiste Stephen Miran au Conseil des gouverneurs de la Réserve fédérale. Miran, qui occupe actuellement le poste de président du Conseil des conseillers économiques, est largement considéré comme favorable aux actifs numériques et à l'innovation financière. Le chef de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), Paul Atkins, a réaffirmé son engagement à garantir que la prochaine vague d'"innovation financière" se produise sur le sol américain dans un post X du 4 août. Paul Atkins réaffirme l'engagement des États-Unis... https://t.co/YFYyHDJze2 — Cryptonews.com (@cryptonews) 4 août 2025 Trump a fait cette annonce via Truth Social, déclarant que Miran occupera le siège laissé vacant par Adriana Kugler, une personne nommée par Biden qui a récemment démissionné. Bien que le mandat de Miran ne dure que jusqu'en janvier 2026, cette décision est interprétée par les analystes comme un signe de continuité dans la position pro-crypto évolutive de Trump. Cette nouvelle a coïncidé avec la remontée du Bitcoin au-dessus de 117 000 $ — un rappel symbolique du lien fort entre les marchés crypto et les développements politiques. Avec Miran au conseil de la Fed, les points de vue favorables aux crypto en matière de politique monétaire pourraient trouver un ancrage plus solide à la banque centrale américaine. L'Association salue les décrets de Trump comme un "changement historique" Les deux décrets de Trump ont également été salués par les leaders de l'industrie crypto. Summer Mersinger, PDG de la Blockchain Association, a qualifié ces actions de "changement historique dans la façon dont les États-Unis traitent les actifs numériques et les innovateurs qui construisent dans cet espace". Le second décret, signé parallèlement à la directive sur les 401(k), vise à mettre fin à la pratique controversée du "debanking" — où les institutions financières refusent des services aux entreprises crypto légitimes en raison d'un risque réputationnel perçu. Le décret pénalise les banques qui discriminent les clients crypto sans motif valable, une mesure qui pourrait alléger les charges opérationnelles pour les startups blockchain et les échanges. Mersinger a déclaré que les décrets exécutifs sont non seulement favorables aux entreprises, mais renforcent également les droits des consommateurs. "Permettre aux Américains d'inclure une exposition crypto réglementée et diversifiée dans leurs comptes de retraite élargit le choix des consommateurs et permet aux individus de constituer leur patrimoine de manière responsable", a-t-elle déclaré. La SEC clarifie que le staking liquide n'est pas une transaction de titres Alors que le pouvoir exécutif était sous les projecteurs cette semaine, la SEC a également fait des vagues en clarifiant sa position sur le staking liquide, une question longtemps attendue pour le secteur DeFi au milieu des préoccupations de régulation crypto. Le chef de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), Paul Atkins, a réaffirmé son engagement à garantir que la prochaine vague d'"innovation financière" se produise sur le sol américain dans un post X du 4 août. Paul Atkins réaffirme l'engagement des États-Unis... https://t.co/YFYyHDJze2 — Cryptonews.com (@cryptonews) 4 août 2025 Dans une déclaration publiée mardi, la Division des finances d'entreprise de la SEC a expliqué que certains types de modèles de staking liquide, en particulier ceux impliquant des jetons de reçu comme le stETH de Lido, ne sont pas qualifiés de titres. Cela signifie que les plateformes peuvent offrir ces services sans les enregistrer en vertu de la loi sur les valeurs mobilières, apaisant les craintes de répression réglementaire. Jason Gottlieb, partenaire chez Morrison Cohen, a salué cette initiative, notant que la SEC semble mûrir dans sa compréhension des mécanismes crypto. "Au fond, un jeton de staking liquide n'est qu'un reçu sur un jeton", a-t-il déclaré. "Avec la SEC qui prend maintenant correctement la position que les jetons de crypto-monnaie eux-mêmes ne sont pas des titres, il est logique qu'un reçu pour un jeton ne soit pas un reçu pour un titre." Cette orientation devrait renforcer la confiance institutionnelle dans le staking liquide et pourrait ouvrir la voie à des produits d'investissement DeFi réglementés sur le marché américain. Le président de la SEC s'engage à maintenir le développement crypto sur le sol américain Pour compléter les développements de la semaine en matière de régulation crypto, le nouveau président de la SEC, Paul Atkins, a réaffirmé son engagement à garantir que l'innovation crypto se produise aux États-Unis. Le chef de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC), Paul Atkins, a réaffirmé son engagement à garantir que la prochaine vague d'"innovation financière" se produise sur le sol américain dans un post X du 4 août. Paul Atkins réaffirme l'engagement des États-Unis... https://t.co/YFYyHDJze2 — Cryptonews.com (@cryptonews) 4 août 2025 Dans des remarques prononcées à l'America First Policy Institute et publiées plus tard sur son compte X officiel, Atkins a déclaré que la SEC sous sa direction sera "proactive, et non réactive" dans la construction d'un environnement réglementaire favorable aux crypto. "La SEC ne restera pas les bras croisés à regarder les innovations se développer à l'étranger pendant que nos marchés de capitaux restent stagnants", a-t-il déclaré, présentant l'agenda futur de l'agence comme une tentative de récupérer le leadership américain dans la finance numérique. Les commentaires d'Atkins s'inscrivent dans un changement de ton plus large à la SEC, où les responsables semblent de plus en plus ouverts à travailler avec l'industrie crypto plutôt que de la surveiller uniquement par l'application des règles. De Washington à Wall Street, cette semaine montre une volonté politique croissante d'intégrer les actifs numériques dans le système financier traditionnel. Les décrets de Trump, ainsi que les signes réglementaires de la SEC, suggèrent un environnement plus constructif pour les entreprises crypto et les investisseurs à l'approche de la seconde moitié de 2025. 