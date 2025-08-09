La Tokenisation Peut-elle Débloquer l'Eau Durable ? Hypercube, WaterLab et Algorand Misent Gros

Le monde fait face à une crise de l'eau qui devrait avoir un impact majeur sur l'humanité dans les années à venir. Un rapport des Nations Unies prédit que d'ici 2030, la demande mondiale en eau dépassera l'approvisionnement durable de 40 pour cent. Le Forum économique mondial note en outre que le stockage terrestre d'eau a diminué de près de 1,3 billion de tonnes entre 2005 et 2015. La Blockchain pour résoudre les pénuries d'eau Bien qu'il soit effrayant de penser qu'une pénurie d'eau pourrait bientôt dévaster le monde, la technologie blockchain et les crypto-monnaies sont utilisées pour résoudre certains de ces défis. Pietro Gorgazzini, directeur général de Hypercube, a déclaré à Cryptonews qu'avec des fonds suffisants, pratiquement n'importe quelle région du monde pourrait extraire assez d'eau de sources alternatives pour résoudre la pénurie d'eau. "Plus de 70 pour cent de notre planète est couverte d'eau, donc l'idée reçue est que nous en avons beaucoup, mais seulement 2,5 pour cent de cette eau est douce, et seule une fraction est considérée comme durable et renouvelable, donc utile à la survie humaine," a déclaré Gorgazzini. "Hypercube a pour mission de prouver que l'eau potable peut être trouvée dans les eaux usées, la mer, l'air, et même à de grandes profondeurs." Gorgazzini a expliqué que Hypercube a créé un système mondial de crédits d'eau pour démontrer comment l'eau peut être utilisée à partir de sources alternatives. "Hypercube sélectionne des installations d'eau vertueuses dans le monde entier et effectue des audits à distance et sur site par l'intermédiaire de parties tierces désignées, s'assurant qu'elles respectent pleinement le protocole de crédit d'eau pour se qualifier comme originateurs," a-t-il déclaré. "Nous connectons ensuite des débitmètres à notre système via des API, enregistrant chaque mètre cube d'eau récupérée ainsi que toutes les données pertinentes sur la blockchain Algorand, qui sert de registre public et immuable." La transparence que fournit la blockchain permet à toutes les parties d'avoir accès aux données générées par les installations d'eau participantes. De plus, pour chaque mètre cube d'eau enregistré, un "token WTR" d'une valeur équivalente en crédit d'eau est émis. 💧 Crédits d'eau tokenisés sur Algorand! Indaqua, l'un des principaux fournisseurs de gestion d'eau et d'eaux usées du Portugal, est pionnier des crédits d'eau tokenisés sur Algorand en collaboration avec Hypercube et son @wtrtoken (WRT). Les eaux usées sont converties en WRT tokenisés... pic.twitter.com/PPOBQEB2V9 — Algorand Foundation (@AlgoFoundation) 31 mars 2025 "Les entreprises à forte consommation d'eau peuvent acheter des tokens WTR et les retirer — les rendant irréversiblement pour récupérer la compensation d'eau équivalente pour leurs rapports ESG," a noté Gorgazzini. Les fonds de chaque transaction sont également utilisés pour récompenser les facilitateurs d'eau des mètres cubes récupérés sous-jacents. Gorgazzini a expliqué que ces fonds peuvent être utilisés pour couvrir le coût des infrastructures, y compris les audits, et financer de nouvelles initiatives d'eau dans les régions et communautés qui en ont le plus besoin. Bien que Hypercube ait été lancé en avril 2024, l'entreprise a déjà tokenisé plus de 50 millions de mètres cubes d'eau récupérée. Gorgazzini espère que Hypercube atteindra 100 millions de mètres cubes d'ici la fin de l'année. "Nous avons réussi à intégrer certaines des plus grandes ONG internationales, des sociétés d'audit de premier plan, des cabinets de conseil et toutes les parties prenantes pertinentes nécessaires pour assurer l'approbation mondiale," a partagé Gorgazzini. Il a ajouté que la réalisation la plus importante à ce jour a été les initiatives actuelles qui n'auraient pas été possibles sans la tokenisation. "Par exemple, Hypercube a permis la rénovation complète d'une installation de réutilisation des eaux usées dans le nord de l'Italie, qui traite maintenant plus de 7 millions de mètres cubes par an," a-t-il déclaré. La tokenisation pour une production d'eau rentable Un projet connu sous le nom de WaterLab utilise également la tokenisation pour générer de l'eau douce en finançant le déploiement de systèmes de dessalement d'eau. Aaron Mandell, fondateur et PDG de WaterLab, a déclaré à Cryptonews qu'il croit que l'eau est en réalité une ressource illimitée, mais que la plupart doit être raffinée — ou dessalée — avant utilisation. Malheureusement, le dessalement de l'eau est souvent difficile et coûteux. Pour combattre cela, Mandell a expliqué que WaterLab émet un crédit d'eau tokenisé pour financer les coûts de dessalement. "Nous finançons le système de dessalement en vendant des crédits d'eau, qui sont des contrats d'eau tokenisés," a-t-il déclaré. "Chaque token est un contrat pour une unité d'eau (1 token = 1 m3). Les crédits d'eau sont générés par des producteurs d'eau ou des usines de dessalement, que WaterLAB tokenise ensuite et vend aux détenteurs d'eau." L'eau salée est illimitée – dès que nous maîtriserons le dessalement, personne ne manquera d'eau. https://t.co/eroG9YgrO8 — WaterLAB (@_WaterDAO) 25 juillet 2025 Mandell a précisé que les détenteurs d'eau peuvent être décrits comme des personnes qui veulent acheter de l'eau purement comme une couverture financière (comme un contrat à terme sur le pétrole) ou ceux qui veulent finalement échanger leur contrat contre la livraison d'eau physique. WaterLab a actuellement déployé des systèmes de dessalement d'eau aux États-Unis, au Nicaragua et aux Bahamas, où de l'eau supplémentaire est nécessaire ou où l'infrastructure est limitée. WaterLab Water Miner. Source: WaterLab "Nous avons actuellement une capacité de dessalement suffisante en fonctionnement pour produire 1 million d'unités d'eau (1M m3), ce qui constitue l'offre actuelle de crédits. Nous finançons également la recherche sur le dessalement pour faire progresser davantage la technologie," a remarqué Mandell. Dons en crypto pour une nouvelle campagne d'eau Alors que la blockchain et la tokenisation résolvent les défis de production d'eau, des dons en crypto sont actuellement collectés pour apporter de l'eau potable à 2 millions de personnes sur cinq continents. Une campagne de collecte de fonds menée par des créateurs connue sous le nom de "TeamWater" a été lancée le 1er août et se déroulera pendant tout le mois d'août. L'objectif de la campagne est de collecter 40 millions de dollars en un seul mois pour financer des solutions d'eau à long terme, pilotées par la communauté. TeamWater vient de franchir la barre des 10 000 000 $ !!! Nous sommes maintenant à 25% de l'objectif de donner à 2 000 000 de personnes de l'eau potable pour des décennies chacun 🥰🥰 ALLEZ DONNER – https://t.co/ECmQ6pJq7o pic.twitter.com/N6XcdDJuXq — MrBeast (@MrBeast) 6 août 2025 La plateforme de dons en crypto The Giving Block est le partenaire crypto officiel derrière TeamWater. Pat Duffy, co-fondateur de The Giving Block, a déclaré à Cryptonews qu'au 4 août, la campagne avait déjà collecté plus de 2,7 millions de dollars en dons crypto uniquement. "Cela représente un impressionnant 40 pour cent du montant total des dons reçus jusqu'à présent. La communauté crypto se mobilise de manière significative pour aider à faire avancer ce mouvement," a déclaré Duffy. Les modèles Web3 ont du potentiel, mais des défis subsistent Bien qu'il existe un potentiel pour la blockchain et les crypto-monnaies d'aider à résoudre la crise de l'eau, un certain nombre de défis pourraient ralentir les progrès. Selon Gorgazzini, le plus grand défi du point de vue du développement commercial est que de nombreuses industries traditionnelles restent sceptiques à l'égard des modèles Web3. "Le simple fait de mentionner la blockchain peut susciter des inquiétudes," a-t-il déclaré. Pour surmonter cela, Gorgazzini estime que l'éducation est la clé. "Nous devons impliquer les parties prenantes et les décideurs politiques dès le début." Mandell a ajouté que si la communauté Web3 est passionnée par la résolution des problèmes environnementaux liés à l'eau, beaucoup de ces individus restent bien versés dans les crypto-monnaies, mais pas dans les modèles blockchain. "Cela doit également changer pour que le marché se développe," a-t-il déclaré. "Le Web3 aura le plus d'impact lorsqu'il deviendra totalement invisible — lorsque les individus pourront acheter des actifs d'eau sans se rendre compte que le profit est lié à la tokenisation." Le monde fait face à une crise de l'eau qui devrait avoir un impact majeur sur l'humanité dans les années à venir. Un rapport des Nations Unies prédit que d'ici 2030, la demande mondiale en eau dépassera l'approvisionnement durable de 40 pour cent. Le Forum économique mondial note en outre que le stockage terrestre d'eau a diminué de près de 1,3 billion de tonnes entre 2005 et 2015. La Blockchain pour résoudre les pénuries d'eau Bien qu'il soit effrayant de penser qu'une pénurie d'eau pourrait bientôt dévaster le monde, la technologie blockchain et les crypto-monnaies sont utilisées pour résoudre certains de ces défis. Pietro Gorgazzini, directeur général de Hypercube, a déclaré à Cryptonews qu'avec des fonds suffisants, pratiquement n'importe quelle région du monde pourrait extraire assez d'eau de sources alternatives pour résoudre la pénurie d'eau. "Plus de 70 pour cent de notre planète est couverte d'eau, donc l'idée reçue est que nous en avons beaucoup, mais seulement 2,5 pour cent de cette eau est douce, et seule une fraction est considérée comme durable et renouvelable, donc utile à la survie humaine," a déclaré Gorgazzini. "Hypercube a pour mission de prouver que l'eau potable peut être trouvée dans les eaux usées, la mer, l'air, et même à de grandes profondeurs." Gorgazzini a expliqué que Hypercube a créé un système mondial de crédits d'eau pour démontrer comment l'eau peut être utilisée à partir de sources alternatives. "Hypercube sélectionne des installations d'eau vertueuses dans le monde entier et effectue des audits à distance et sur site par l'intermédiaire de parties tierces désignées, s'assurant qu'elles respectent pleinement le protocole de crédit d'eau pour se qualifier comme originateurs," a-t-il déclaré. "Nous connectons ensuite des débitmètres à notre système via des API, enregistrant chaque mètre cube d'eau récupérée ainsi que toutes les données pertinentes sur la blockchain Algorand, qui sert de registre public et immuable." La transparence que fournit la blockchain permet à toutes les parties d'avoir accès aux données générées par les installations d'eau participantes. De plus, pour chaque mètre cube d'eau enregistré, un "token WTR" d'une valeur équivalente en crédit d'eau est émis. 💧 Crédits d'eau tokenisés sur Algorand! Indaqua, l'un des principaux fournisseurs de gestion d'eau et d'eaux usées du Portugal, est pionnier des crédits d'eau tokenisés sur Algorand en collaboration avec Hypercube et son @wtrtoken (WRT). Les eaux usées sont converties en WRT tokenisés... pic.twitter.com/PPOBQEB2V9 — Algorand Foundation (@AlgoFoundation) 31 mars 2025 "Les entreprises à forte consommation d'eau peuvent acheter des tokens WTR et les retirer — les rendant irréversiblement pour récupérer la compensation d'eau équivalente pour leurs rapports ESG," a noté Gorgazzini. Les fonds de chaque transaction sont également utilisés pour récompenser les facilitateurs d'eau des mètres cubes récupérés sous-jacents. Gorgazzini a expliqué que ces fonds peuvent être utilisés pour couvrir le coût des infrastructures, y compris les audits, et financer de nouvelles initiatives d'eau dans les régions et communautés qui en ont le plus besoin. Bien que Hypercube ait été lancé en avril 2024, l'entreprise a déjà tokenisé plus de 50 millions de mètres cubes d'eau récupérée. Gorgazzini espère que Hypercube atteindra 100 millions de mètres cubes d'ici la fin de l'année. "Nous avons réussi à intégrer certaines des plus grandes ONG internationales, des sociétés d'audit de premier plan, des cabinets de conseil et toutes les parties prenantes pertinentes nécessaires pour assurer l'approbation mondiale," a partagé Gorgazzini. Il a ajouté que la réalisation la plus importante à ce jour a été les initiatives actuelles qui n'auraient pas été possibles sans la tokenisation. "Par exemple, Hypercube a permis la rénovation complète d'une installation de réutilisation des eaux usées dans le nord de l'Italie, qui traite maintenant plus de 7 millions de mètres cubes par an," a-t-il déclaré. La tokenisation pour une production d'eau rentable Un projet connu sous le nom de WaterLab utilise également la tokenisation pour générer de l'eau douce en finançant le déploiement de systèmes de dessalement d'eau. Aaron Mandell, fondateur et PDG de WaterLab, a déclaré à Cryptonews qu'il croit que l'eau est en réalité une ressource illimitée, mais que la plupart doit être raffinée — ou dessalée — avant utilisation. Malheureusement, le dessalement de l'eau est souvent difficile et coûteux. Pour combattre cela, Mandell a expliqué que WaterLab émet un crédit d'eau tokenisé pour financer les coûts de dessalement. "Nous finançons le système de dessalement en vendant des crédits d'eau, qui sont des contrats d'eau tokenisés," a-t-il déclaré. "Chaque token est un contrat pour une unité d'eau (1 token = 1 m3). Les crédits d'eau sont générés par des producteurs d'eau ou des usines de dessalement, que WaterLAB tokenise ensuite et vend aux détenteurs d'eau." L'eau salée est illimitée – dès que nous maîtriserons le dessalement, personne ne manquera d'eau. https://t.co/eroG9YgrO8 — WaterLAB (@_WaterDAO) 25 juillet 2025 Mandell a précisé que les détenteurs d'eau peuvent être décrits comme des personnes qui veulent acheter de l'eau purement comme une couverture financière (comme un contrat à terme sur le pétrole) ou ceux qui veulent finalement échanger leur contrat contre la livraison d'eau physique. WaterLab a actuellement déployé des systèmes de dessalement d'eau aux États-Unis, au Nicaragua et aux Bahamas, où de l'eau supplémentaire est nécessaire ou où l'infrastructure est limitée. WaterLab Water Miner. Source: WaterLab "Nous avons actuellement une capacité de dessalement suffisante en fonctionnement pour produire 1 million d'unités d'eau (1M m3), ce qui constitue l'offre actuelle de crédits. Nous finançons également la recherche sur le dessalement pour faire progresser davantage la technologie," a remarqué Mandell. Dons en crypto pour une nouvelle campagne d'eau Alors que la blockchain et la tokenisation résolvent les défis de production d'eau, des dons en crypto sont actuellement collectés pour apporter de l'eau potable à 2 millions de personnes sur cinq continents. Une campagne de collecte de fonds menée par des créateurs connue sous le nom de "TeamWater" a été lancée le 1er août et se déroulera pendant tout le mois d'août. L'objectif de la campagne est de collecter 40 millions de dollars en un seul mois pour financer des solutions d'eau à long terme, pilotées par la communauté. TeamWater vient de franchir la barre des 10 000 000 $ !!! Nous sommes maintenant à 25% de l'objectif de donner à 2 000 000 de personnes de l'eau potable pour des décennies chacun 🥰🥰 ALLEZ DONNER – https://t.co/ECmQ6pJq7o pic.twitter.com/N6XcdDJuXq — MrBeast (@MrBeast) 6 août 2025 La plateforme de dons en crypto The Giving Block est le partenaire crypto officiel derrière TeamWater. Pat Duffy, co-fondateur de The Giving Block, a déclaré à Cryptonews qu'au 4 août, la campagne avait déjà collecté plus de 2,7 millions de dollars en dons crypto uniquement. "Cela représente un impressionnant 40 pour cent du montant total des dons reçus jusqu'à présent. La communauté crypto se mobilise de manière significative pour aider à faire avancer ce mouvement," a déclaré Duffy. Les modèles Web3 ont du potentiel, mais des défis subsistent Bien qu'il existe un potentiel pour la blockchain et les crypto-monnaies d'aider à résoudre la crise de l'eau, un certain nombre de défis pourraient ralentir les progrès. Selon Gorgazzini, le plus grand défi du point de vue du développement commercial est que de nombreuses industries traditionnelles restent sceptiques à l'égard des modèles Web3. "Le simple fait de mentionner la blockchain peut susciter des inquiétudes," a-t-il déclaré. Pour surmonter cela, Gorgazzini estime que l'éducation est la clé. "Nous devons impliquer les parties prenantes et les décideurs politiques dès le début." Mandell a ajouté que si la communauté Web3 est passionnée par la résolution des problèmes environnementaux liés à l'eau, beaucoup de ces individus restent bien versés dans les crypto-monnaies, mais pas dans les modèles blockchain. "Cela doit également changer pour que le marché se développe," a-t-il déclaré. "Le Web3 aura le plus d'impact lorsqu'il deviendra totalement invisible — lorsque les individus pourront acheter des actifs d'eau sans se rendre compte que le profit est lié à la tokenisation."