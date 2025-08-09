Le plus grand actionnaire actif de Core Scientific votera contre l'acquisition de CoreWeave

Points clés : Two Seas Capital s'oppose au plan d'acquisition proposé par CoreWeave de Core Scientific, citant des préoccupations concernant l'évaluation et la structure de l'accord. La nature entièrement en actions de l'accord soulève des questions plus larges sur la protection des actionnaires dans un contexte de valorisations volatiles des infrastructures d'IA. La résistance des investisseurs institutionnels pourrait indiquer une évolution des attentes en matière de gouvernance et de transparence dans les secteurs d'infrastructure à forte croissance. Two Seas Capital, qui détient une participation de 6,3 % dans le mineur de Bitcoin Core Scientific, a déclaré qu'elle votera contre l'acquisition proposée de l'entreprise par CoreWeave, selon une lettre ouverte publiée par la société. La lettre, adressée aux autres actionnaires, soutient que l'accord entièrement en actions sous-évalue Core Scientific et laisse les investisseurs vulnérables aux fluctuations de prix des actions de CoreWeave. Objection soulevée par Two Seas Capital La société a décrit la structure de la transaction comme "déficiente" et a déclaré qu'elle pense que l'accord favorise injustement CoreWeave au détriment des actionnaires de Core Scientific. "Nous ne sommes pas philosophiquement opposés à une fusion de ces deux parties," a écrit Sina Toussi, fondateur et CIO de Two Seas Capital. "Nous sommes également investisseurs dans CoreWeave, croyons en sa stratégie et respectons son équipe de direction. De plus, nous avons plaidé pour cette combinaison car nous reconnaissons clairement les mérites stratégiques," a déclaré Toussi. Le Bitcoin auto-miné quotidien de $CORZ pour la dernière période de 24 heures rapportée (07-août-2025) : 5.0 pic.twitter.com/iovpt4vDOh — Core Scientific (@Core_Scientific) 8 août 2025 Two Seas a déclaré soutenir la stratégie à long terme de Core Scientific en tant qu'opérateur d'infrastructure informatique haute performance et a exprimé sa confiance dans la capacité de l'entreprise à se développer de manière indépendante. Elle a cité la demande croissante de puissance de calcul stimulée par les applications d'IA comme un facteur clé dans sa décision. Bien que Two Seas détienne également un investissement dans CoreWeave et reconnaisse la logique stratégique derrière une fusion, elle a appelé le conseil d'administration de Core Scientific à obtenir des conditions qui englobent la pleine valeur de l'entreprise, y compris les synergies potentielles. Sous-évaluation présumée de Core Scientific La lettre indique que Two Seas prévoit de solliciter d'autres actionnaires pour voter contre les conditions actuelles à moins que des révisions ne soient apportées. "Nous croyons que les jours les plus prometteurs de l'entreprise sont à venir," indique la lettre. "À notre avis, il n'y a aucune raison impérieuse de vendre Core Scientific à une valorisation décevante avec une structure déficiente." Certains investisseurs institutionnels remettent en question les fusions entièrement en actions impliquant des entreprises d'infrastructure liées à l'IA, surtout lorsque les structures d'accord exposent les actionnaires aux fluctuations de prix après la clôture. Ces préoccupations se concentrent souvent sur la question de savoir si les transactions uniquement en actions offrent une protection ou une valeur suffisante sur des marchés volatiles. 