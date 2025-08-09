Les matchs de la WNBA perturbés par une manifestation crypto de Memes Coins contre une culture "toxique"

Un groupe de memecoins crypto a revendiqué la responsabilité d'avoir jeté des jouets sexuels sur le terrain lors de plusieurs matchs de la WNBA au cours de la semaine dernière, selon un nouveau rapport d'USA Today. Collectif de Memes Coins derrière les incidents de jouets sexuels à la WNBA Selon le rapport du 8 août, un porte-parole anonyme du collectif de memecoins —identifié uniquement par le compte X @Daldo_Raine— a déclaré au média que l'intention derrière ces cascades est de protester contre l'environnement "toxique" du secteur crypto. Le rapport note que le groupe a créé Green Dildo Coin comme une blague le mois dernier, alors que les petits acteurs de l'industrie crypto continuent de faire face à des vents contraires de la part d'acteurs malveillants dans l'espace des actifs numériques. La monnaie a été lancée le 28 juillet, juste un jour avant que le premier incident ne se produise lors d'un match d'Atlanta Dream au Gateway Center Arena de Géorgie le 29 juillet. Deux personnes ont été arrêtées pour avoir jeté des jouets sexuels sur les terrains de la WNBA. Néanmoins, le porte-parole du groupe a déclaré à USA Today que leur objectif n'est pas de manquer de respect ou de dégrader les athlètes féminines. Les cascades de jouets sexuels font face à des réactions négatives Les incidents ont suscité un nouveau discours autour de la perception des sports féminins et du traitement des athlètes féminines, particulièrement dans la WNBA. C'est exagéré de prétendre que cibler la WNBA n'était pas stratégique et intentionnel avec ces récents incidents liés aux jouets sexuels. Faire d'un jouet sexuel le point central des matchs dans une ligue qui compte peut-être le plus de joueuses ouvertement gay et queer ne semble pas être un accident. pic.twitter.com/q8IbfFISor — The Athletic (@TheAthletic) 7 août 2025 "Ces femmes sont encore le sujet d'une plaisanterie occasionnelle," a écrit Shannon Ryan, rédactrice en chef du basketball féminin de The Athletic, dans un article du 7 août. "Alors que les joueuses négocient pour des salaires plus élevés, elles se battent encore pour que leurs réputations soient respectées en tant qu'athlètes professionnelles d'élite." "Elles ont maintenant dû être gracieuses et naviguer calmement après avoir été injustement plongées dans un moment obscène," a-t-elle ajouté. "Tout le monde essaie de s'assurer que la W n'est pas une blague et qu'elle est prise au sérieux, et puis ça arrive," a déclaré Sophie Cunningham, joueuse de la WNBA, dans un récent épisode de son podcast "Show Me Something". 