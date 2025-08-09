Les matchs de la WNBA perturbés par une manifestation crypto de Memes Coins contre une culture "toxique"

Un groupe de memecoin crypto a revendiqué la responsabilité d'avoir jeté des jouets sexuels sur le terrain lors de plusieurs matchs de la WNBA au cours de la semaine dernière, selon un nouveau rapport de USA Today.
Selon le rapport du 8 août, un porte-parole anonyme du collectif de memecoin—identifié uniquement par le compte X @Daldo_Raine—a déclaré au média que l'intention derrière ces coups d'éclat est de protester contre l'environnement "toxique" du secteur crypto.
Le rapport note que le groupe a créé Green Dildo Coin comme une blague le mois dernier, alors que les petits acteurs de l'industrie crypto continuent de faire face à des vents contraires de la part d'acteurs malveillants dans l'espace des actifs numériques.
La pièce a été lancée le 28 juillet, juste un jour avant que le premier incident ne se produise lors d'un match d'Atlanta Dream au Gateway Center Arena de Géorgie le 29 juillet.
Deux personnes ont été arrêtées pour avoir jeté des jouets sexuels sur les terrains de la WNBA. Néanmoins, le porte-parole du groupe a déclaré à USA Today que leur objectif n'est pas de manquer de respect ou de dégrader les athlètes féminines.
Les incidents ont suscité un nouveau débat sur la perception du sport féminin et le traitement des athlètes féminines, en particulier dans la WNBA.
"Ces femmes sont encore le sujet d'une plaisanterie occasionnelle," a écrit Shannon Ryan, rédactrice en chef du basketball féminin de The Athletic, dans un article du 7 août. "Alors que les joueuses négocient pour des salaires plus élevés, elles se battent encore pour que leurs réputations soient respectées en tant qu'athlètes professionnelles d'élite."
"Elles ont maintenant dû faire preuve de grâce et naviguer avec sang-froid dans un moment obscène qui leur a été injustement imposé," a-t-elle ajouté.
"Tout le monde essaie de s'assurer que la W n'est pas une blague et qu'elle est prise au sérieux, et puis ça arrive," a déclaré la joueuse de la WNBA Sophie Cunningham lors d'un récent épisode de son podcast "Show Me Something". "Je me dis, comment allons-nous jamais être prises au sérieux ?"