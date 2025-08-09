32 milliards de dollars et en hausse — Le marché des cryptomonnaies IA s'enflamme avec des gains sur plusieurs jours

Au cours de la semaine dernière, l'économie crypto a été en hausse, le secteur de l'intelligence artificielle (IA) des actifs crypto grimpant de 6% et dépassant les 32 milliards de dollars.

Le marché crypto de l'IA poursuit sa série chaude

Les jetons numériques liés à l'IA, qui associent la blockchain à la technologie d'IA, ont également affiché une hausse quotidienne de 4,94%. Ces cryptomonnaies alimentent souvent des plateformes pilotées par l'IA, couvrant tout, du paiement des services d'IA à la récompense des participants, en passant par la gestion de marchés d'IA décentralisés et, dans certains cas, étant lancées par l'IA elle-même.

Bittensor (TAO) le 8 août 2025.

Cette semaine, les dix principales cryptomonnaies d'IA ont gagné du terrain, chacune d'entre elles enregistrant également des hausses quotidiennes. Bittensor (TAO) a revendiqué la première place en termes de capitalisation boursière à 371,49 $ par pièce, ajoutant 5,47% en 24 heures et verrouillant plus de 3,56 milliards de dollars en valeur marchande. NEAR a suivi avec une hausse de 4,88% à 2,68 $, tandis que Internet Computer (ICP) a augmenté de 2,98% à 5,37 $.

Render (RNDR) a gagné 5,4%, tandis que Story (IP) a volé la vedette avec une hausse quotidienne de 13,87%, accumulant un gain impressionnant de 113,02% au cours du mois dernier. Artificial Superintelligence Alliance (FET) a augmenté de 4,6%, Injective (INJ) a ajouté 6,02% pour étendre sa hausse mensuelle de 27,49%, Fartcoin a rebondi de 8,29% malgré une baisse d'un mois, et The Graph (GRT) a progressé de 0,18%.

Virtuals Protocol (VIRTUAL) a progressé de 6,66% sur la journée, bien qu'il reste en baisse de 16,82% ce mois-ci. La récente hausse des actifs crypto d'IA témoigne de la curiosité croissante des investisseurs pour le mélange de l'IA avec la blockchain et les actifs numériques. Ce mélange d'innovation et d'intérêt du marché pourrait ouvrir la voie à un rôle plus profond de l'IA dans les écosystèmes décentralisés, influençant la façon dont ces jetons sont évalués et utilisés. Ou, tout aussi facilement, ils pourraient être l'engouement qui s'estompe en une note de bas de page numérique.