Les chances d'approbation d'un ETF XRP grimpent à 90% après la fin de la bataille juridique entre Ripple et la SEC

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 04:30
XRP
XRP$2.2644-5.34%

Le 8 août, les données de Polymarket ont révélé que les chances que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges approuve un ETF Ripple ont grimpé à près de 90%.

La fin de la bataille juridique élimine un obstacle majeur

Les cotes que la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) approuve un fonds négocié en bourse (ETF) Ripple ont brièvement atteint près de 90% le 8 août. Les données de la plateforme de prédictions basée sur la blockchain Polymarket montrent que les chances d'approbation de l'ETF ont augmenté de plus de 20 points de pourcentage en moins de 24 heures.

Cette hausse des cotes a suivi les rapports selon lesquels la SEC et Ripple, l'émetteur de XRP, avaient convenu de mettre fin à leur longue bataille juridique. Comme rapporté par Bitcoin.com News, les deux parties ont déposé une stipulation conjointe le 7 août pour abandonner leurs appels dans l'affaire XRP. Les deux parties étaient engagées dans une bataille concernant le statut de XRP, la SEC insistant sur le fait qu'il répondait au seuil de sécurité et Ripple rejetant cette affirmation.

Une série de revers juridiques devant les tribunaux, associée à l'arrivée d'une administration américaine plus favorable aux cryptomonnaies, a finalement affaibli la détermination de la commission et l'a incitée à accepter de mettre fin à l'affaire qui a débuté en 2020. De nombreux observateurs estiment que la conclusion de cette bataille juridique prolongée élimine un obstacle réglementaire majeur, car il existait des craintes généralisées que l'affaire non résolue aurait fourni à la SEC des motifs substantiels pour rejeter une demande d'ETF Ripple.

XRP ETF Approval Odds Soar to 90% After Ripple-SEC Legal Battle Ends

Avant le 6 août, les cotes d'un ETF Ripple étaient supérieures à 70%. La dernière fois que les cotes étaient inférieures à ce seuil était le 22 avril. Immédiatement après que les cotes ont chuté à 62%, Eric Balchunas, analyste senior ETF chez Bloomberg, l'a attribué à la révélation que la commissaire de la SEC Caroline Crenshaw avait voté contre l'approbation de l'ETF. Cependant, Balchunas, qui estime les chances d'approbation à 95%, a suggéré que le vote "non" de Crenshaw pourrait être sans importance car elle est en infériorité numérique par rapport à ceux qui penchent pour l'approbation.

Pendant ce temps, la nouvelle que les problèmes juridiques de Ripple étaient terminés semblait également donner un coup de pouce à XRP. L'actif numérique a bondi de plus de 12% à 3,36 $ avant de redescendre à 3,24 $. Certains partisans de l'actif numérique pensent que XRP pourrait maintenant tester ou même dépasser son All-time High (ATH) établi en juillet.

