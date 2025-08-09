Coinbase Lance le Trading DEX pour des Millions d'Actifs Avec Garde Intégrée

Coinbase déploie un accès instantané à des millions d'actifs sur chaîne directement dans son application, transformant le trading crypto aux États-Unis grâce à une intégration transparente des DEX (échanges décentralisées), sans friction et avec une portée de marché sans précédent.

De 300 à des millions : Coinbase ouvre les vannes avec le trading DEX intégré sur Base

L'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a annoncé le 8 août 2025 qu'il a commencé à déployer le trading sur échange décentralisé (DEX) directement dans son application, permettant aux utilisateurs américains — à l'exception de ceux de l'État de New York — d'accéder à des millions d'actifs sur chaîne. Le directeur général Brian Armstrong a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X :

L'entreprise a également souligné dans son communiqué : "Coinbase déverrouille désormais une nouvelle ère d'accès, passant de seulement 300 actifs hier à des millions prochainement, tous négociables via l'interface simple et familière que vous connaissez déjà." Le déploiement se concentrera initialement sur les tokens natifs de Base, y compris ceux des Agents d'IA Virtuals, des DTF du Protocole de Réserve, des Indices SoSoValue, d'Auki Labs et de Super Champs, avec d'autres ajouts par étapes pour garantir la fiabilité de la plateforme.

L'intégration DEX comprend un portefeuille auto-géré intégré, supprime la complexité des protocoles décentralisés et couvre les frais de réseau pour rendre les transactions plus accessibles. Les utilisateurs pourront trader via des DEX comme Aerodrome et Uniswap sans quitter l'application Coinbase, tandis que les agrégateurs DEX rechercheront dans les pools de liquidité pour obtenir les meilleurs prix disponibles.

Pour atténuer les risques, Coinbase bloquera les tokens signalés comme malveillants ou frauduleux par des fournisseurs tiers de confiance. Au cours des prochaines semaines, la plateforme étendra sa couverture à l'ensemble des actifs Base, suivie par la prise en charge d'autres réseaux en commençant par Solana, et éventuellement plus de marchés internationaux.

Cette initiative introduit également un nouveau modèle de distribution pour les émetteurs de tokens. Les projets lancés sur Base peuvent se connecter avec des millions d'utilisateurs Coinbase environ une heure après avoir été indexés, contournant les délais des listings sur les échanges centralisés. Alors que les sceptiques mettent en garde contre les risques potentiels des tokens non vérifiés dans un environnement DEX, les partisans soutiennent qu'un accès plus rapide aux projets innovants renforce l'écosystème décentralisé et offre des avantages concurrentiels aux premiers utilisateurs.