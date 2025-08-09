CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Coinbase libère un accès instantané à des millions d'actifs sur chaîne directement dans son application, transformant le trading de cryptomonnaies aux États-Unis avec une intégration DEX transparente, sans friction, et une portée de marché sans précédent. De 300 à des millions : Coinbase ouvre les vannes avec le trading DEX Base intégré. L'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a annoncé le 8 août 2025 qu'il a commencé […]Coinbase libère un accès instantané à des millions d'actifs sur chaîne directement dans son application, transformant le trading de cryptomonnaies aux États-Unis avec une intégration DEX transparente, sans friction, et une portée de marché sans précédent. De 300 à des millions : Coinbase ouvre les vannes avec le trading DEX Base intégré. L'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a annoncé le 8 août 2025 qu'il a commencé […]

Coinbase Lance le Trading DEX pour des Millions d'Actifs Avec Garde Intégrée

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 07:30
ZeroLend
ZERO$0,000011105-%2,01
RWAX
APP$0,0002203-%15,20

Coinbase déploie un accès instantané à des millions d'actifs sur chaîne directement dans son application, transformant le trading crypto aux États-Unis grâce à une intégration transparente des DEX (échanges décentralisées), sans friction et avec une portée de marché sans précédent.

De 300 à des millions : Coinbase ouvre les vannes avec le trading DEX intégré sur Base

L'échange de cryptomonnaies Coinbase (Nasdaq : COIN) a annoncé le 8 août 2025 qu'il a commencé à déployer le trading sur échange décentralisé (DEX) directement dans son application, permettant aux utilisateurs américains — à l'exception de ceux de l'État de New York — d'accéder à des millions d'actifs sur chaîne. Le directeur général Brian Armstrong a déclaré sur la plateforme de médias sociaux X :

L'entreprise a également souligné dans son communiqué : "Coinbase déverrouille désormais une nouvelle ère d'accès, passant de seulement 300 actifs hier à des millions prochainement, tous négociables via l'interface simple et familière que vous connaissez déjà." Le déploiement se concentrera initialement sur les tokens natifs de Base, y compris ceux des Agents d'IA Virtuals, des DTF du Protocole de Réserve, des Indices SoSoValue, d'Auki Labs et de Super Champs, avec d'autres ajouts par étapes pour garantir la fiabilité de la plateforme.

L'intégration DEX comprend un portefeuille auto-géré intégré, supprime la complexité des protocoles décentralisés et couvre les frais de réseau pour rendre les transactions plus accessibles. Les utilisateurs pourront trader via des DEX comme Aerodrome et Uniswap sans quitter l'application Coinbase, tandis que les agrégateurs DEX rechercheront dans les pools de liquidité pour obtenir les meilleurs prix disponibles.

Pour atténuer les risques, Coinbase bloquera les tokens signalés comme malveillants ou frauduleux par des fournisseurs tiers de confiance. Au cours des prochaines semaines, la plateforme étendra sa couverture à l'ensemble des actifs Base, suivie par la prise en charge d'autres réseaux en commençant par Solana, et éventuellement plus de marchés internationaux.

Cette initiative introduit également un nouveau modèle de distribution pour les émetteurs de tokens. Les projets lancés sur Base peuvent se connecter avec des millions d'utilisateurs Coinbase environ une heure après avoir été indexés, contournant les délais des listings sur les échanges centralisés. Alors que les sceptiques mettent en garde contre les risques potentiels des tokens non vérifiés dans un environnement DEX, les partisans soutiennent qu'un accès plus rapide aux projets innovants renforce l'écosystème décentralisé et offre des avantages concurrentiels aux premiers utilisateurs.

Opportunité de marché
Logo de ZeroLend
Cours ZeroLend(ZERO)
$0,000011105
$0,000011105$0,000011105
-%4,31
USD
Graphique du prix de ZeroLend (ZERO) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
Partager
PANews2026/01/07 09:13
ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ — ABOK, un innovateur émergent dans le secteur de l'énergie portable, est fier d'annoncer sa toute première exposition au CES 2026. Alors que
Partager
AI Journal2026/01/07 09:17
Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Selon les données de Coinglass, un grand trader (baleine) sur Hyperliquid a été liquidé pour 11,3 millions de dollars après la clôture forcée d'une seule position longue BTC/USD.
Partager
MEXC NEWS2026/01/07 10:46