[EN DIRECT] Actualités Crypto du jour, 8 août : Le prix du XRP grimpe de 11% alors que Ripple et la SEC mettent fin à leur bataille juridique, Trump ouvre la Crypto aux retraites 401k, Van De Poppe prévoit une hausse de 500% des altcoins Auteur : Insidebitcoins Source : Insidebitcoins 2025/08/08 16:55 Partager

Actualités Crypto en Live : Restez en Avance Avec les Dernières Mises à Jour Le prix du XRP a augmenté de 11% après la fin de sa bataille juridique avec la SEC, Donald Trump a signé un décret qui ouvre la crypto aux pensions 401(k), et Michael van de Poppe prédit une hausse de 200% à 500% des altcoins. Suivez plus de mises à jour en direct ci-dessous.

Opportunité de marché Cours OFFICIAL TRUMP (TRUMP) $5.487 $5.487 $5.487 -0.57% 1D 7D 1M 3M 1Y YTD ALL USD Graphique du prix de OFFICIAL TRUMP (TRUMP) en temps réel Acheter du TRUMP maintenant