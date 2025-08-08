CEXDEX+
Le président américain Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif qui ouvrira le marché des fonds de retraite 401(k) de 8,7 billions de dollars à la Crypto et à d'autres actifs alternatifs. Signé hier, l'ordre

Le décret de Trump ouvre le marché des pensions 401(k) de 8,7 billions de dollars aux Crypto-monnaies

Auteur : InsidebitcoinsSource : Insidebitcoins
2025/08/08 20:41
Le président américain Donald Trump a signé un nouvel ordre exécutif qui ouvrira le marché des fonds de retraite 401(k) de 8,7 billions de dollars aux crypto et autres actifs alternatifs. 

Signé hier, l'ordre demande aux agences fédérales, y compris la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) et le Département du Travail, de redéfinir ce qui serait considéré comme un actif qualifié selon les règles du 401(k). 

Trump

Le nouvel ordre de Trump ouvre des options d'investissement à risque plus élevé

Jusqu'à présent, les investisseurs du 401(k) n'ont pu s'exposer principalement qu'aux actions et obligations, tandis que certains fonds offrent également des options de trésorerie ou le choix d'investir dans des matières premières très négociées comme l'or. 

Cela est dû au fait que les employeurs américains sont limités par la loi sur la sécurité des revenus de retraite des employés de 1974 à n'offrir que des options d'investissement qui sont dans l'intérêt des employés, et non de Wall Street.

Avec le nouvel ordre, ces restrictions sont susceptibles de s'assouplir, offrant aux investisseurs une gamme d'options beaucoup plus large. Avec les crypto, les investisseurs pourront également acheter sur les marchés du capital-investissement et de l'immobilier. 

La Maison Blanche s'attend à ce que les changements soient mis en œuvre dans les prochains mois, en fonction du temps nécessaire aux agences fédérales pour déterminer quelles règles doivent être modifiées et pour mettre en œuvre ces changements potentiels.

L'administration Trump intensifie ses efforts pro-crypto

L'exécutif de Trump est le dernier développement dans les efforts de son administration pour faire des États-Unis la capitale mondiale des crypto.

Plus tôt cette année, Trump a signé le GENIUS Act, une loi clé sur les stablecoin qui établit les exigences pour les émetteurs aux États-Unis.

La SEC, sous la direction du nouveau président Paul Atkins, a également dévoilé "Project Crypto", qui vise à donner suite aux recommandations du groupe de travail sur les crypto du Président. 

La Commission américaine du commerce à terme des produits de base (CFTC), agissant également sur les recommandations du groupe de travail, a commencé à explorer le trading au comptant de crypto sur les bourses à terme dans le cadre de son initiative "crypto sprint". 

