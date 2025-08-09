La confusion concernant les tarifs américains sur les lingots d'or suisses fait grimper les contrats à terme

CEXDEX+
Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 06:30
Les prix de l'or ont initialement grimpé en flèche après que l'administration Trump a annoncé des droits de douane réciproques sur les lingots d'or suisses, dépassant brièvement 3 400 $ l'once. Les gains semblaient s'inverser après que la Maison Blanche a précisé qu'un décret exécutif exempterait les lingots d'or de ces droits de douane.

Les droits de douane provoquent le chaos sur le marché de l'or avant clarification

Les gains du prix de l'or, réalisés quelques heures après que l'administration Trump a annoncé que les lingots d'or seraient soumis à des droits de douane réciproques sur la Suisse, semblaient s'inverser après que la Maison Blanche a précisé qu'un décret exécutif serait émis pour exempter les lingots d'or des droits de douane. Après avoir culminé au-dessus de 3 400 $ l'once, l'or au comptant s'est replié pour se négocier juste en dessous de cette marque.

Bien que les dirigeants de l'industrie aurifère aient compris que les lingots d'or seraient exemptés, un rapport de Bloomberg indique que le U.S. Customs and Border Protection (CBP) avait informé un raffineur d'or suisse que les lingots d'or d'un kilogramme et de 100 onces étaient soumis au droit de douane de 39%. Cette clarification aurait stupéfié les traders et propulsé les contrats à terme sur l'or à New York à un niveau record. Les contrats à terme sont garantis par des lingots expédiés de Suisse et d'autres grands centres de trading et de raffinage.

Selon le rapport, soumettre les lingots d'or au droit de douane pourrait avoir un impact sur les contrats à terme sur l'or américains et sur le mouvement du métal précieux à l'échelle mondiale. Joni Teves, stratégiste chez UBS AG, a mis en garde :

Outre le chaos causé dans l'industrie américaine de l'or, la décision sur les droits de douane, si elle n'était pas modifiée, aurait des implications pour les raffineurs suisses. Le rapport de Bloomberg affirme que les raffineurs suisses jouent un rôle particulièrement crucial dans le bon fonctionnement du marché mondial de l'or et cite une déclaration de l'Association suisse des métaux précieux exprimant son inquiétude quant aux implications potentielles sur l'échange physique d'or.

"Nous sommes particulièrement préoccupés par les implications des droits de douane pour l'industrie de l'or et l'échange physique d'or avec les États-Unis, un partenaire de longue date et historique pour la Suisse", a averti le président de l'association.

Nikos Kavalis, directeur général du cabinet de conseil Metals Focus Ltd., a mis en garde contre les implications potentielles pour le contrat CME, qui selon lui pourrait devenir non viable si cette décision était maintenue. Kavalis a toutefois suggéré que le CBP aurait pu mal comprendre l'annonce.

"L'écart entre le prix au comptant et le prix des contrats à terme sera sujet à des problèmes de capacité. Je ne vois pas en quoi cela serait dans l'intérêt de quiconque. Je soupçonne qu'il s'agit d'un malentendu ou d'une erreur de la part des autorités douanières, ou si ce n'est pas une erreur, disons une mauvaise évaluation. Je soupçonne que cela sera contesté juridiquement ou fera l'objet d'un lobbying", a-t-il déclaré.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

