XRP bondit de 11 % alors que Ripple et la SEC abandonnent leurs appels, mettant fin à une bataille juridique historique

Le prix du XRP a bondi de près de 12% après que Ripple et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges ont mis fin à leur bataille juridique de plusieurs années, rejetant conjointement les appels dans une affaire qui a pesé lourdement sur la réglementation des cryptomonnaies depuis 2020.

Selon un dépôt judiciaire du 7 août, la Cour d'appel du deuxième circuit a reconnu le rejet des appels de Ripple et de la SEC, finalisant ainsi la décision de 2023 rendue par la juge Analisa Torres. La cour a également noté que chaque partie supportera ses propres frais juridiques.

"La fin," a déclaré le directeur juridique de Ripple, Stuart Alderoty, dans un post X du 7 août. "Et maintenant, retour aux affaires."

Ripple doit toujours payer une amende de 125 millions de dollars

Bien que Ripple doive encore payer une amende de 125 millions de dollars pour les ventes institutionnelles de XRP — bien moins que les 2 milliards de dollars initialement réclamés par la SEC — le rejet conjoint signifie que la décision de 2023 de la juge new-yorkaise Analisa Torres fait jurisprudence. Sa décision était au cœur des appels déposés l'année dernière et retirés cette semaine.

Torres avait statué que le XRP vendu sur les bourses publiques ne répondait pas à la définition d'une valeur mobilière. Cependant, elle a également statué que les tokens vendus aux investisseurs institutionnels y répondaient, ce qui a entraîné une ordonnance obligeant Ripple à payer 125 millions de dollars d'amende à la SEC.

Cette amende et la décision sont ce qui a provoqué l'appel de la SEC en octobre de l'année dernière, que Ripple a ensuite contre-appelé. Ces appels ont été rejetés dans le dernier dépôt.

21 millions de dollars effacés des positions courtes alors que le prix du XRP bondit

Le prix du XRP a bondi de près de 12% au cours des dernières 24 heures pour s'échanger à 3,33 $ à 5h20 EST. Cela le laisse à environ 13% de son All-time High (ATH) de 3,84 $ établi en janvier 2018, selon les données de CoinMarketCap.

Plus de 21 millions de dollars de positions courtes en XRP ont été liquidés, montrent les données de CoinGlass.