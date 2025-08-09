CEXDEX+
L'Ukraine tiendra un examen préliminaire du projet de loi sur la réglementation du marché des crypto-monnaies à la fin du mois d'août

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 08:28

PANews a rapporté le 9 août que, selon Cointelegraph, Danylo Hetmantsev, président du Comité des finances, des impôts et de la politique douanière du Parlement ukrainien, a déclaré que le Parlement ukrainien prévoit de procéder à une lecture préliminaire d'une facture de crypto-monnaie sur la réglementation d'ici la fin août. Une fois approuvée, la facture établira un cadre juridique pour les actifs numériques qui s'aligne sur les normes européennes. "La préparation d'un projet de loi sur la taxation des transactions d'actifs virtuels est actuellement dans ses dernières étapes", a-t-il déclaré. "La facture devrait être soumise à la Verkhovna Rada pour une première lecture d'ici la fin août 2025."

Une disposition clé de la facture permet aux individus de légaliser les actifs numériques précédemment acquis. Selon cette disposition, les détenteurs cherchant à légaliser leurs actifs seront soumis à un impôt sur le revenu personnel de 5% et à une taxe militaire de 5%.

