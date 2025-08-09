CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que Harvard Management Company, qui gère la dotation de 53 milliards de dollars de l'Université Harvard, détenait environ 1,9 million d'actions d'IBIT, évaluées à environ 116,6 millions de dollars, en date duPANews a rapporté le 9 août que Harvard Management Company, qui gère la dotation de 53 milliards de dollars de l'Université Harvard, détenait environ 1,9 million d'actions d'IBIT, évaluées à environ 116,6 millions de dollars, en date du

Le fonds de dotation de Harvard a investi environ 116 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de BlackRock, dépassant son investissement dans Alphabet, la société mère de Google.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 08:15

PANews a rapporté le 9 août que Harvard Management Company, qui gère la dotation de 53 milliards de dollars de l'Université Harvard, détenait environ 1,9 million d'actions IBIT, évaluées à environ 116,6 millions de dollars, au 30 juin, selon un dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC). Cela en a fait le cinquième plus grand investissement du fonds pendant cette période, derrière Microsoft, Amazon, la société de technologie de voyage Booking Holdings, et Meta, et légèrement devant son investissement dans Alphabet, la société mère de Google.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
Partager
PANews2026/01/07 09:13
ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ — ABOK, un innovateur émergent dans le secteur de l'énergie portable, est fier d'annoncer sa toute première exposition au CES 2026. Alors que
Partager
AI Journal2026/01/07 09:17
Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Selon les données de Coinglass, un grand trader (baleine) sur Hyperliquid a été liquidé pour 11,3 millions de dollars après la clôture forcée d'une seule position longue BTC/USD.
Partager
MEXC NEWS2026/01/07 10:46