Le fonds de dotation de Harvard a investi environ 116 millions de dollars dans l'ETF Bitcoin de BlackRock, dépassant son investissement dans Alphabet, la société mère de Google. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:15 Partager

PANews a rapporté le 9 août que Harvard Management Company, qui gère la dotation de 53 milliards de dollars de l'Université Harvard, détenait environ 1,9 million d'actions IBIT, évaluées à environ 116,6 millions de dollars, au 30 juin, selon un dépôt auprès de la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC). Cela en a fait le cinquième plus grand investissement du fonds pendant cette période, derrière Microsoft, Amazon, la société de technologie de voyage Booking Holdings, et Meta, et légèrement devant son investissement dans Alphabet, la société mère de Google.