CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
Coinbase (COIN) a annoncé vendredi qu'elle déploiera le trading sur échanges décentralisés (DEX) pour les clients américains via l'application Coinbase, offrant un support à plusieurs jetons natifs de Base.Coinbase (COIN) a annoncé vendredi qu'elle déploiera le trading sur échanges décentralisés (DEX) pour les clients américains via l'application Coinbase, offrant un support à plusieurs jetons natifs de Base.

Coinbase introduit le trading DEX pour les clients américains, en s'appuyant sur son réseau Base L2

Auteur : FxstreetSource : Fxstreet
2025/08/09 04:52
Octavia
VIA$0.017-16.25%
RWAX
APP$0.0002203-15.30%
  • Coinbase a révélé qu'elle déploiera le trading DEX pour ses clients américains, à l'exception de ceux basés à New York.
  • L'intégration permettra aux utilisateurs d'accéder aux tokens sur son réseau Layer-2, Base, via l'application Coinbase.
  • Coinbase a ajouté qu'elle couvrira les frais on-chain pour permettre aux utilisateurs de profiter du trading on-chain.

Coinbase (COIN) a annoncé vendredi qu'elle déploiera le trading sur échanges décentralisés (DEX) pour les clients américains via l'application Coinbase, offrant un support à plusieurs tokens natifs de Base.

Coinbase s'apprête à autoriser le trading sur échanges décentralisés pour les clients américains

Coinbase a révélé vendredi qu'elle élargit la gamme de tokens disponibles sur sa plateforme après avoir déployé le support de trading DEX pour les clients américains, à l'exception de ceux de New York.

"Coinbase déverrouille maintenant une nouvelle ère d'accès, passant de seulement 300 actifs hier à des millions prochainement," a écrit l'entreprise dans une déclaration vendredi.

Coinbase prévoit de permettre le trading immédiat des tokens nouvellement créés sur la blockchain Base via l'application Coinbase. Elle a ajouté que la nouvelle initiative bloquera les tokens identifiés comme malveillants ou frauduleux d'être listés.

"Au lancement, les utilisateurs pourront découvrir et échanger une liste croissante de tokens natifs de Base, y compris des actifs de projets leaders comme Virtuals Agents d'IA, Reserve Protocol DTFs, SoSo Value Indices, Auki Labs et Super Champs," a déclaré Coinbase.

L'entreprise prévoit d'ajouter progressivement le support pour plusieurs tokens DEX natifs de Base au cours des prochaines semaines et vise à s'étendre à d'autres blockchains, en commençant par Solana.

Elle a également déclaré qu'elle fournira un portefeuille auto-géré intégré pour simplifier le processus de trading et prendra en charge tous les frais de réseau pour les utilisateurs.

De plus, Coinbase a déclaré qu'elle prévoit de s'étendre au-delà des côtes américaines et de fournir ses services DEX aux utilisateurs d'autres pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort d'expansion de l'entreprise en 2025. L'échange a acquis la plateforme de trading d'options crypto Deribit pour 2,9 milliards de dollars en mai afin d'élargir sa base d'utilisateurs.

Coinbase a également établi un partenariat avec PNC Bank pour offrir aux clients particuliers et institutionnels l'accès aux services de cryptomonnaie via sa plateforme Crypto-as-a-Service (CaaS), leur permettant d'acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques.

COIN a connu une légère baisse vendredi malgré l'annonce, prolongeant ses pertes à 2,7% au cours des cinq derniers jours.

Opportunité de marché
Logo de Octavia
Cours Octavia(VIA)
$0.017
$0.017$0.017
-14.57%
USD
Graphique du prix de Octavia (VIA) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
Partager
PANews2026/01/07 09:13
ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ — ABOK, un innovateur émergent dans le secteur de l'énergie portable, est fier d'annoncer sa toute première exposition au CES 2026. Alors que
Partager
AI Journal2026/01/07 09:17
Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Selon les données de Coinglass, un grand trader (baleine) sur Hyperliquid a été liquidé pour 11,3 millions de dollars après la clôture forcée d'une seule position longue BTC/USD.
Partager
MEXC NEWS2026/01/07 10:46