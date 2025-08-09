Coinbase introduit le trading DEX pour les clients américains, en s'appuyant sur son réseau Base L2

Coinbase a révélé qu'elle déploiera le trading DEX pour ses clients américains, à l'exception de ceux basés à New York.

L'intégration permettra aux utilisateurs d'accéder aux tokens sur son réseau Layer-2, Base, via l'application Coinbase.

Coinbase a ajouté qu'elle couvrira les frais on-chain pour permettre aux utilisateurs de profiter du trading on-chain.

Coinbase (COIN) a annoncé vendredi qu'elle déploiera le trading sur échanges décentralisés (DEX) pour les clients américains via l'application Coinbase, offrant un support à plusieurs tokens natifs de Base.

Coinbase s'apprête à autoriser le trading sur échanges décentralisés pour les clients américains

Coinbase a révélé vendredi qu'elle élargit la gamme de tokens disponibles sur sa plateforme après avoir déployé le support de trading DEX pour les clients américains, à l'exception de ceux de New York.

"Coinbase déverrouille maintenant une nouvelle ère d'accès, passant de seulement 300 actifs hier à des millions prochainement," a écrit l'entreprise dans une déclaration vendredi.

Coinbase prévoit de permettre le trading immédiat des tokens nouvellement créés sur la blockchain Base via l'application Coinbase. Elle a ajouté que la nouvelle initiative bloquera les tokens identifiés comme malveillants ou frauduleux d'être listés.

"Au lancement, les utilisateurs pourront découvrir et échanger une liste croissante de tokens natifs de Base, y compris des actifs de projets leaders comme Virtuals Agents d'IA, Reserve Protocol DTFs, SoSo Value Indices, Auki Labs et Super Champs," a déclaré Coinbase.

L'entreprise prévoit d'ajouter progressivement le support pour plusieurs tokens DEX natifs de Base au cours des prochaines semaines et vise à s'étendre à d'autres blockchains, en commençant par Solana.

Elle a également déclaré qu'elle fournira un portefeuille auto-géré intégré pour simplifier le processus de trading et prendra en charge tous les frais de réseau pour les utilisateurs.

De plus, Coinbase a déclaré qu'elle prévoit de s'étendre au-delà des côtes américaines et de fournir ses services DEX aux utilisateurs d'autres pays.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un effort d'expansion de l'entreprise en 2025. L'échange a acquis la plateforme de trading d'options crypto Deribit pour 2,9 milliards de dollars en mai afin d'élargir sa base d'utilisateurs.

Coinbase a également établi un partenariat avec PNC Bank pour offrir aux clients particuliers et institutionnels l'accès aux services de cryptomonnaie via sa plateforme Crypto-as-a-Service (CaaS), leur permettant d'acheter, de vendre et de détenir des actifs numériques.

COIN a connu une légère baisse vendredi malgré l'annonce, prolongeant ses pertes à 2,7% au cours des cinq derniers jours.