Les trois principaux indices boursiers U.S ont clôturé en hausse, avec Apple augmentant de plus de 4%. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:03

PANews a rapporté le 9 août que selon Cailian Press, les trois principaux indices des actions U.S ont clôturé en hausse. Le Dow Jones Industrial Average a augmenté de 0,47%, portant son gain hebdomadaire à 1,35% ; le Nasdaq Composite a augmenté de 0,98%, portant son gain hebdomadaire à 3,87% ; et le S&P 500 a augmenté de 0,78%, portant son gain hebdomadaire à 2,43%. Circle a augmenté de 3,99%, tandis que Coinbase a baissé de 0,08%. Les actions technologiques populaires ont généralement augmenté, avec Apple en hausse de plus de 4%, portant son gain hebdomadaire à 13%, sa meilleure performance hebdomadaire depuis juillet 2020. Google et Tesla ont augmenté de plus de 2%, et Nvidia a augmenté de plus de 1%.

