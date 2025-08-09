Un trader a réduit sa position courte en ETH par 25 fois, perdant 15,81 millions de dollars Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:23 Partager

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance d'Onchain Lens, un trader a réduit sa position courte sur ETH par 25 fois, a reconnu une perte de 15,81 millions de dollars américains, et a actuellement encore une perte flottante de 3,3 millions de dollars américains.

PANews a rapporté le 9 août que selon la surveillance d'Onchain Lens, un trader a réduit sa position courte sur ETH par 25 fois, a reconnu une perte de 15,81 millions de dollars américains, et a actuellement encore une perte flottante de 3,3 millions de dollars américains.