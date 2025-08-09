Animoca Brands investit stratégiquement dans la marque NFT Cool Cats Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:20 Partager

PANews a rapporté le 9 août qu'Animoca Brands a annoncé sur Twitter avoir réalisé un investissement stratégique dans la marque NFT Cool Cats. Suite à cet investissement, le président exécutif et cofondateur d'Animoca Brands, Yat Siu, et le Lead Trade de projet Mocaverse, Tyler Durden, rejoindront le conseil d'administration de Cool Cats.

