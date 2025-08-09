Animoca Brands investit stratégiquement dans la marque NFT Cool Cats

PANews a rapporté le 9 août qu'Animoca Brands a annoncé sur Twitter avoir réalisé un investissement stratégique dans la marque NFT Cool Cats. Suite à cet investissement, le président exécutif et cofondateur d'Animoca Brands, Yat Siu, et le Lead Trade de projet Mocaverse, Tyler Durden, rejoindront le conseil d'administration de Cool Cats.
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.