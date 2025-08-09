Thumzup Media Corporation, une société cotée en bourse, a lancé une offre d'actions pour lever des fonds destinés aux investissements dans les cryptomonnaies et le mining.

PANews a rapporté le 9 août que Thumzup Media Corporation (NASDAQ : TZUP), une société de marketing sur les médias sociaux cotée en bourse, a annoncé qu'elle a commencé une offre de parts avec une valeur nominale de 0,001 $ par action ("Actions Privilégiées"). Le produit net de cette offre proposée sera utilisé pour l'exploration de cryptomonnaies et d'équipements miniers, le fonds de roulement et des fins générales de l'entreprise. L'offre est soumise aux conditions du marché, et il n'y a aucune garantie quant à savoir si ou quand l'offre sera complétée, ou quant à la taille réelle ou aux conditions de l'offre. Dominari Securities LLC a servi d'agent de placement exclusif pour l'offre.
