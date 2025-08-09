Thumzup Media Corporation, une société cotée en bourse, a lancé une offre d'actions pour lever des fonds destinés aux investissements dans les cryptomonnaies et le mining.

CEXDEX+
PANews a rapporté le 9 août que Thumzup Media Corporation (NASDAQ : TZUP), une société de marketing sur les médias sociaux cotée en bourse, a annoncé qu'elle a commencé une offre de parts avec une valeur nominale de 0,001 $ par action ("Actions Privilégiées"). Le produit net de cette offre proposée sera utilisé pour l'exploration de cryptomonnaies et d'équipements miniers, le fonds de roulement et des fins générales de l'entreprise. L'offre est soumise aux conditions du marché, et il n'y a aucune garantie quant à savoir si ou quand l'offre sera complétée, ou quant à la taille réelle ou aux conditions de l'offre. Dominari Securities LLC a servi d'agent de placement exclusif pour l'offre.

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

