XRP gagne du terrain dans les trésors d'entreprise alors que la demande institutionnelle augmente

Auteur : Bitcoin.com NewsSource : Bitcoin.com News
2025/08/09 08:30
Le XRP s'impose dans les bilans des entreprises alors que la clarté réglementaire historique stimule l'adoption mondiale, entraînant d'importants engagements de trésorerie et signalant un changement puissant dans la stratégie crypto institutionnelle.

Les géants de l'entreprise accélèrent l'adoption du XRP dans un contexte de clarté réglementaire historique

Amina Bank a publié son dernier rapport Crypto Market Monitor le 8 août, détaillant la montée des entreprises de trésorerie crypto et un changement dans la finance d'entreprise. Basée à Zoug, en Suisse, Amina Bank est une banque agréée et un négociant en valeurs mobilières réglementé par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). En juin 2025, Amina est devenue la première banque à soutenir le stablecoin Ripple USD (RLUSD).

Le rapport de la banque souligne comment le XRP est devenu un ajout notable aux bilans des entreprises, déclarant :

L'intérêt pour le token s'est accéléré après la victoire partielle de Ripple devant les tribunaux américains, qui a clarifié que le XRP n'est pas une valeur mobilière dans certains contextes, a expliqué la banque, ajoutant qu'au cours de l'année écoulée, le prix du XRP a augmenté de plus de 480 %, incitant les sociétés cotées à annoncer plus de 980 millions de dollars d'achats planifiés. Ce développement reflète une diversification au-delà du bitcoin et de l'ethereum vers des actifs qui combinent des cas d'utilisation opérationnels avec un potentiel de génération de rendement.

Un certain nombre d'entreprises ont adopté une stratégie de trésorerie XRP. Nature's Miracle Holdings, une entreprise américaine de technologie agricole, a révélé des plans pour allouer jusqu'à 20 millions de dollars en XRP. Vivopower International, cotée au Nasdaq, a levé 121 millions de dollars pour établir une réserve de XRP, visant à devenir la première société cotée en bourse dédiée au token.

De tels mouvements illustrent l'adoption croissante qu'Amina a soulignée :

L'attrait du XRP réside dans sa liquidité, son intégration au réseau de paiement et son alignement avec les besoins de transactions institutionnelles.

Bien que l'adoption s'étende, Amina a averti que les stratégies de trésorerie XRP font toujours face à des risques liés à la volatilité du marché, aux charges de dépréciation potentielles et à la dépendance aux levées de capitaux. Les partisans soutiennent que son intégration au réseau de paiement fournit une valeur tangible au-delà de la détention spéculative. Dans un coup de pouce significatif à la confiance du marché, Ripple et la Commission américaine des valeurs mobilières et des échanges (SEC) ont officiellement mis fin à leur longue bataille juridique, les deux parties retirant leurs appels. Cela confirme une décision de justice selon laquelle le XRP n'est pas une valeur mobilière lorsqu'il est vendu sur des échanges aux investisseurs particuliers, supprimant un obstacle réglementaire majeur et ouvrant potentiellement la voie à une plus grande adoption institutionnelle et à de nouvelles offres telles que les fonds négociés en bourse (ETFs).

Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

