Une baleine a vendu 7 200 ETH d'une valeur d'environ 28,49 millions de dollars au cours des 18 dernières heures. Auteur : PANews Source : PANews 2025/08/09 08:44

PANews a rapporté le 9 août que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine a vendu 7 200 ETH à 3 957 $ au cours des 18 dernières heures, pour une valeur totale de 28,49 millions de dollars. Au cours des cinq derniers jours, le même portefeuille a vendu un total de 9 000 ETH à 3 863 $, pour une valeur totale de 34,76 millions de dollars.

