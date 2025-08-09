CEXDEX+
Buy CryptoMarketsSpotFutures500XEarnEvent Center
More
2025 Recap
PANews a rapporté le 9 août que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine a vendu 7 200 ETH à 3 957 $ au cours des 18 dernières heures, pour une valeur totale de 28,49 millions de dollars.PANews a rapporté le 9 août que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine a vendu 7 200 ETH à 3 957 $ au cours des 18 dernières heures, pour une valeur totale de 28,49 millions de dollars.

Une baleine a vendu 7 200 ETH d'une valeur d'environ 28,49 millions de dollars au cours des 18 dernières heures.

Auteur : PANewsSource : PANews
2025/08/09 08:44
Ethereum
ETH$3,267.28+1.25%

PANews a rapporté le 9 août que, selon la surveillance d'Onchain Lens, une baleine a vendu 7 200 ETH à 3 957 $ au cours des 18 dernières heures, pour une valeur totale de 28,49 millions de dollars. Au cours des cinq derniers jours, le même portefeuille a vendu un total de 9 000 ETH à 3 863 $, pour une valeur totale de 34,76 millions de dollars.

Opportunité de marché
Logo de Ethereum
Cours Ethereum(ETH)
$3,267.28
$3,267.28$3,267.28
-0.15%
USD
Graphique du prix de Ethereum (ETH) en temps réel
Clause de non-responsabilité : les articles republiés sur ce site proviennent de plateformes publiques et sont fournis à titre informatif uniquement. Ils ne reflètent pas nécessairement les opinions de MEXC. Tous les droits restent la propriété des auteurs d'origine. Si vous estimez qu'un contenu porte atteinte aux droits d'un tiers, veuillez contacter service@support.mexc.com pour demander sa suppression. MEXC ne garantit ni l'exactitude, ni l'exhaustivité, ni l'actualité des contenus, et décline toute responsabilité quant aux actions entreprises sur la base des informations fournies. Ces contenus ne constituent pas des conseils financiers, juridiques ou professionnels, et ne doivent pas être interprétés comme une recommandation ou une approbation de la part de MEXC.

Vous aimerez peut-être aussi

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

SharpLink a gagné 438 ETH en récompenses de staking la semaine dernière, portant son total à plus de 10 000 ETH.

PANews a rapporté le 7 janvier que SharpLink (SBET) a révélé avoir gagné 438 ETH grâce au staking Ethereum la semaine dernière, soit environ 1,4 million de dollars
Partager
PANews2026/01/07 09:13
ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

ABOK fait ses débuts mondiaux au CES 2026 : Redéfinir l'indépendance énergétique avec des solutions d'alimentation robustes et une vision pour la maison intelligente

LAS VEGAS, 6 janvier 2026 /PRNewswire/ — ABOK, un innovateur émergent dans le secteur de l'énergie portable, est fier d'annoncer sa toute première exposition au CES 2026. Alors que
Partager
AI Journal2026/01/07 09:17
Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Baleine liquidée pour 11,3 M$ sur Hyperliquid en position longue unique sur BTC

Selon les données de Coinglass, un grand trader (baleine) sur Hyperliquid a été liquidé pour 11,3 millions de dollars après la clôture forcée d'une seule position longue BTC/USD.
Partager
MEXC NEWS2026/01/07 10:46